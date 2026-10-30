أول تعليق من مدرب اتحاد جدة بعد التعادل مع أبها بالدوري السعودي

علق ينز فيسينج المدير الفني للاتحاد على التعادل أمام أبها 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقي في الجولة 12 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

وقال فيسينج: ما حدث خيبة أمل كبيرة لنا كنا قادمين لتحقيق الفوز فقط ولكن لم نخوض المباراة بشكل جيد، والشوط الأول لم أكن سعيداً بالأداء نهائياً وكنا بطيئين في نقل الكرة.

وتابع: الشوط الثاني بالنسبة لنا كان أفضل وكان علينا استغلال الفرص ولكن لم نفعل ذلك. لم نستهن بالخصم نهائياً واحترمناه ولكن ما حدث أننا تركنا لهم المساحات ليسجلوا علينا ويهاجمونا وحاولنا تدارك الوضع ولكن تأخرنا.

وأكمل: لم يكن لدينا الرغبة الكافية لتحقيق الانتصار اليوم ولكن الخصم كان صعباً في التكتل الدفاعي وفي حال لم تحسم المباراة منذ البداية أمامه عليك أن تسيطر على مجريات المباراة، ولكن أؤكد أن أبها يعرف كيف يلعب كرة القدم وكيف يجاري الخصم لأنه تعادل امام القادسية والنصر خارج ملعبه.