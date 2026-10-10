الهلال السعودي يهزم اتحاد جدة 3-2 في دوري روشن

حقق الهلال فوزا مثيرا على الإتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الملك أرينا في الجولة الثامنة ، ضمن منافسات دوري ورشن للمحترفين السعودي.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 11، بعدما سدد جابرييل مارتينلي لاعب الهلال الكرة متقنة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة جداً لتستقر في منتصف المرمى. الهدف جاء بعد تمريرة حاسمة وذكية من زميله أولي واتكينز.

وأدرك الإتحاد السعودي هدف التعادل في الدقيقة 22، بعدما سدد يوسف النصيري لاعب الاتحاد كرة متقنة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مستغلاً هجمة مرتدة سريعة وخاطفة لتستقر في الشباك.

وأضاف الهلال السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد خطأ في التشتيت من دانيلو بيريرا لاعب الاتحاد نجح في إستغلالها أولي واتكينز سددها قوية في الشباك الخالية.

وعزز الهلال السعودي النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعدما مر كريسينسيو سامرفيل ببراعة من الجهة اليسرى و راوغ الدفاع ومن ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليمنى سكنت أقصى يمين المرمى.

وقلص الاتحاد الفارق في الدقيقة 89، عن طريق ستيفن بيرخفاين من علامة الجزاء.

عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن القادسية والنصر صاحبي المركزين التاليين. في المقابل، تلقى الاتحاد أول هزيمة له هذا الموسم في المسابقة، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة، ويستقر في المركز الرابع بجدول الترتيب.

