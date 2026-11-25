أكد الإعلامي محمد شبانة أن التركيز يجب أن يكون شعار المرحلة الحالية داخل الأهلي والزمالك، مثلما يحدث في نادي بيراميدز.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "التركيز شعار المرحلة، في بيراميدز ودي بداية مرحلة مختلفة بتصرفات مختلفة وأسلوب مختلف".

وأضاف: "إحنا دلوقتي بنتكلم عن الأهلي والزمالك، وبيراميدز بيتعامل مع الملف بشكل فني ومعنوي، وكل ترتيباته إزاي يشغل هنا وهنا، خد بالك لأننا بدأنا نلفت على بعض، وبص على الناس اللي عايزة تنتخب شركة الكرة، والحواديت اللي حصلت مع شركة الكرة، هتلاقي الدنيا منفلتة على بعضها".

وتابع: "المشروع ده موجود في الدنيا كلها، في الرياضة والكرة والمؤسسات، وفيه شغل تحت الحزام على السوشيال ميديا وتخبيط، وعروض وهمية أو عروض سليمة، عشان نادي يخلص من لاعيبة أو يبعد لاعيبة عن النادي التاني".

وأوضح: "الأهلي والزمالك لعبوا بعض بالشكل ده على مدار تاريخهم، لكن بيراميدز داخل في المنظومة دي جديد، ولسه أول سنة يشتغل بالاحترافية دي اللي ممكن تكسبه الدوري، قبل كده كان فيه شوية اندفاع وغرور، والفلوس ما قواها القلب، زي ما بنقول بالبلدي".

واختتم «شبانة» تصريحاته قائلًا: "التركيز شعار المرحلة، والزمالك أنا مقتنع إن عنده مشكلة، والمشكلة دي نصها سليم ونصها مقصود".