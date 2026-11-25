تبحث الكثير من الفتيات عن طرق طبيعية لتغيير لون الشعر أو إضافة لمسات لونية بسيطة دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائية التقليدية، خاصة أن بعض منتجات الصبغة قد تُسبّب جفاف الشعر أو تهيج فروة الرأس لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

طرق طبيعية لتغيير لون الشعر في المنزل

وتوفّر بعض المكونات الطبيعية الموجودة في المطبخ والنباتات المنزلية بدائل بسيطة لإضافة انعكاسات لونية مؤقتة للشعر، إلا أن نتائجها تختلف حسب لون الشعر الأصلي وطبيعته، كما أنها لا تمنح عادة نفس قوة وثبات الصبغات التجارية.

ووفقًا لما نشره موقع «Times of India»، نستعرض أبرز الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لتغيير لون الشعر في المنزل.

- القهوة للحصول على درجات بنية داكنة:

تُساعد القهوة المركزة على إضافة انعكاسات بنية مؤقتة للشعر، ويمكن الاستفادة منها من خلال تحضير كوب قوي من القهوة وتركه حتى يبرد تمامًا، ثم توزيعه على الشعر النظيف وتركه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، قبل شطفه بالماء.

وقد تكون النتيجة أكثر وضوحًا على الشعر الفاتح، لكن القهوة لا تمنح لونًا دائمًا أو تغييرًا جذريًا في درجة الشعر.

طرق طبيعية لتغيير لون الشعر في المنزل

- الكركديه لإضافة انعكاسات حمراء:

يمكن استخدام الكركديه لإضفاء لمسات حمراء أو وردية خفيفة على الشعر، وذلك عن طريق غلي كمية مناسبة من أزهار الكركديه في الماء، ثم ترك المنقوع حتى يبرد وتصفيته جيدًا.

بعد ذلك، يُوزع السائل على الشعر ويُترك لفترة قصيرة قبل شطفه، مع مراعاة أن تأثير الكركديه مؤقت، وقد لا يكون واضحًا على الشعر الداكن.

- البابونج للحصول على لمسات ذهبية:

يُستخدم البابونج تقليديًا لإضافة انعكاسات ذهبية خفيفة للشعر الفاتح، ويمكن تحضير منقوع مركز منه وتركه حتى يبرد، ثم استخدامه لشطف الشعر بعد غسله.

ولا يُعد البابونج وسيلة مضمونة لتفتيح الشعر عدة درجات، إذ يظل تأثيره محدودًا وقد يظهر تدريجيًا مع الاستخدام، كما تختلف النتيجة من شخص لآخر.

طرق طبيعية لتغيير لون الشعر في المنزل

- الحناء للحصول على لون نحاسي أو أحمر:

تُعد الحناء من أشهر المكونات النباتية المستخدمة في تلوين الشعر، ويمكن تحضيرها من خلال خلط مسحوق الحناء النقي بالماء الدافئ حتى الحصول على معجون متجانس، ثم تركه وتطبيقه على الشعر وفقًا لتعليمات المنتج.

وتختلف الدرجة النهائية بين الأحمر والنحاسي بحسب لون الشعر الأصلي، كما يتميز لون الحناء بأنه يستمر لفترة أطول مقارنة بالمنقوعات المنزلية مثل القهوة والشاي.

ومن المهم التأكد من نقاء الحناء ومكوناتها، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر أو ما يُعرف بالحناء السوداء، التي قد تحتوي على مواد مضافة مثل مادة بارافينيلين ديامين، المعروفة بقدرتها على التسبب في تفاعلات حساسية شديدة.

- الشاي الأسود لتعزيز اللون الداكن:

يمكن الاستعانة بالشاي الأسود لإضافة انعكاسات داكنة مؤقتة للشعر، وذلك من خلال تحضير منقوع قوي وتركه حتى يبرد، ثم توزيعه على الشعر وتركه لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة قبل شطفه.

وقد يساعد الشاي الأسود على تعزيز المظهر الداكن للشعر، لكنه لا يوفر تغطية كاملة للشيب، ولا يمنح لونًا ثابتًا مثل الصبغات المخصصة لتلوين الشعر.

طرق طبيعية لتغيير لون الشعر في المنزل

نصائح قبل استخدام المكونات الطبيعية على الشعر

ـ إجراء اختبار حساسية على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدام أي مكون جديد.

ـ تجربة الخليط على خصلة صغيرة أولًا لمعرفة النتيجة المتوقعة.

ـ عدم وضع أي خليط يسبب حكة أو حرقانًا أو احمرارًا على فروة الرأس.

ـ التأكد من مكونات الحناء والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر.

ـ عدم توقع نتائج مماثلة للصبغات الكيميائية، لأن تأثير معظم المنقوعات الطبيعية مؤقت ومحدود.