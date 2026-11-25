علّق الإعلامي أحمد عبد الباسط على البيان الصادر عن لاعبي الزمالك الذي يشتكون فيه من عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة حتى الآن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تأكد بالفعل أن هذا البيان صادر عن لاعبي الفريق.

وأكد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة «صدى البلد»، ضرورة أن يتدخل مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب لإيجاد حل لصرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة، مضيفًا: «لاعبو الزمالك دول هم اللي جابوا للزمالك دوري من لا شيء وسماه جمهور الزمالك دوري المعجزة».

وتابع قائلًا: «رسالة للكابتن حسين لبيب.. حاول على قد ما تقدر تقعد مع محبين لنادي الزمالك ورجال أعمال شالوا الزمالك سابقًا لإيجاد حل للأزمة الحالية».

وواصل قائلًا: «جون إدوارد كان عنده حق بالرحيل عن منصبه في الزمالك وأكيد زي ما قلت للاعبين معنديش حل في مشكلة عقود اللاعبين فقلت نفس الكلام لجون إدوارد برده»، مضيفًا: «لو قلت للاعبين إنك معندكش حل فمين هيكون عنده الحل وأنت مفروض قائد السفينة».