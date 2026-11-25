كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط كواليس الـ24 ساعة الأخيرة داخل النادي الأهلي بعد زلزال الخسارة أمام بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة «صدى البلد»، «كانت هناك سيناريوهات في الأهلي أنه إذا خسر عموتة أمام بيراميدز سيرحل خصوصًا لو خسر وقدّم الفريق مستوى سيئًا في المباراة، وهو ما حدث بالفعل».

وأضاف عبد الباسط أنه تم الاتفاق على رحيل الحسين عموتة عن تدريب الفريق وأن وائل جمعة وصل إلى الشيخ زايد مقر إقامة الحسين عموتة لإبلاغه بالقرار وتباحث معه في عرض الأمر واحترام مسئولي الأهلي لكافة الحقوق القانونية.

وأوضح عبد الباسط أن هناك نية عند مجلس إدارة الأهلي بالإبقاء على ياسر رضوان في الجهاز الفني الجديد إلا إذا اصطدمت ذلك مع رغبات المدرب الجديد ، أما وائل جمعة فهو مستمر كما هو في منصبه مديرًا للكرة بالأهلي.

وتابع “عبد الباسط” قائلًا: «سيناريو التعاقد مع مدرب مصري مطروح وكذلك سيناريو التعاقد مع مدرب أجنبي».

وأردف: «لو المدرب سيكون مصريًا فسيكون إمام حسام البدري أو سامي قمصان، ولكن حسام البدري سيكون مدربًا دائمًا وليس مؤقتًا، أما قمصان فسيكون مدربًا مؤقتًا ومدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد مع المدرب الأجنبي».

وكشف “عبد الباسط” أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي محمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الجارحي اقترحوا تولي مارسيل كولر تدريب الفريق.

وأضاف أن عصام سراج قام بعرض 5 سير ذاتية لمدربين أجانب تم عرضهم في اجتماع اليوم، وكلهم لم يسبق لهم أن قاموا بالتدريب في مصر من قبل، وأيضًا البرتغالي كارلوس كيروش مرشح لتدريب الأهلي.