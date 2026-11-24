شهدت منطقة كفر الجبل في الهرم بمحافظة الجيزة جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة بالرقبة على يد جار أسرته، فيما أصيب والده، البالغ من العمر 49 عامًا ويعمل ميكانيكي موتوسيكلات، بثلاث طعنات في البطن والصدر، ويرقد حاليًا داخل المستشفى يصارع الموت، بعدما نشبت تعدي الجار على الطفل ووالده بسبب صوت إغلاق باب المنزل.

صوت باب أشعل الخلاف

وكشف هاني محسن، شقيق والد الطفل المجني عليه، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن ابن شقيقه بلال خرج من المنزل في السادسة صباح أمس لشراء وجبة الإفطار، وأثناء عودته أغلق باب المنزل بصوت مرتفع دون قصد، وهو ما أثار غضب أحد الجيران، الذي يستأجر غرفة بالطابق الأرضي ويعمل سباكًا ويبلغ من العمر 45 عامًا.

بلال الطفل الضحية

وأضاف أن الجار خرج لمعاتبة الطفل بسبب صوت الباب، وتطور الأمر إلى توجيه السباب والشتائم له، رغم اعتذاره وتأكيده أنه لم يقصد إزعاجه، قبل أن يصعد الصغير إلى والده ويخبره بما تعرض له.

الأب يدافع عن نجله والجار يستل سكينًا

وتابع شقيق الضحية أن والد الطفل نزل لمعاتبة جاره على ما بدر منه تجاه نجله، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، انتهت بقيام المتهم بدفع الأب في صدره وإسقاطه أرضًا.

وأوضح أن الأب يعاني من مرض بالقلب، كما فقد إحدى عينيه منذ نحو شهر بسبب طبيعة عمله في ميكانيكا الموتوسيكلات، الأمر الذي دفع الطفل بلال إلى التدخل ومحاولة إنقاذ والده والوقوف بينه وبين الجار.

وفي تلك اللحظة، توجه المتهم إلى الغرفة التي يستأجرها بالطابق الأرضي، وأحضر سكينًا وسدد طعنة للطفل في رقبته، فخرج الصغير من باب المنزل غارقًا في دمائه، مترنحًا قبل أن يسقط في الشارع.

3 طعنات للأب وفرار المتهم

ولم تنته الجريمة عند هذا الحد، فبمجرد مشاهدة الأب نجله مصابًا، حاول النهوض والسيطرة على المتهم ومنعه من مواصلة الاعتداء، إلا أن الأخير سدد له ثلاث طعنات في البطن والصدر، ثم فر هاربًا من المنطقة.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الطفل بلال في موقع الحادث متأثرًا بإصابته، بينما جرى نقل والده إلى مستشفى الهرم، حيث خضع لجراحة عاجلة بسبب إصابته بقطع في الأمعاء، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

لقطة من الفيديو

ضبط المتهم والتحقيق في الجريمة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص ملابساته وسماع أقوال شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه، فيما كثفت تحرياتها لتحديد مكان هروب المتهم وضبطه.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم، واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.