فاز فريق هليوبوليس على نظيره الأهلي بنتيجة 68-51، في المواجهة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:

الفترة الأولى – هليوبوليس (21) × الأهلي (12)

الفترة الثانية – هليوبوليس (35) × الأهلي (24)

الفترة الثالثة – هليوبوليس (54) × الأهلي (36)

الفترة الرابعة – هليوبوليس (68) × الأهلي (51)

وسبقت هذه المباراة مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 69-40.

وبذلك، يحصل الفريقان على 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز هليوبوليس في مباراة السيدات، وتفوق الأهلي في مواجهة الناشئات، وذلك وفقًا لنظام المسابقة، الذي ينص على أن الفائز في كل مباراة يحصل على نقطتين، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة.

وأقيمت اليوم مباراة النصف الأول لدوري المرتبط، التي جمعت بين فريقي سبورتنج وسموحة، في منافسة سكندرية خالصة.

وفاز سبورتنج في مباراة السيدات بنتيجة 78-60، فيما تغلب سموحة في مواجهة المرتبط بنتيجة 61-50.

ومن المقرر أن تقام منافسات الإياب بعد غد الخميس، على صالة برج العرب، التي تستضيف مباريات الدور نصف النهائي.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيبها.