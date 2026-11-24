حقق فريق جالطة سراي التركي فوزًا مهمًا على حساب أستون فيلا الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب رامس بارك المواجهة التي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل محاولات متبادلة دون نجاح أي طرف في هز الشباك.

واستمر التعادل بين الفريقين خلال الشوط الثاني، حتى نجح البديل دينيز جول في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح جالطة سراي في الدقيقة 77، مستغلًا ارتباك دفاع أستون فيلا بعد ركلة ركنية.

وبهذا الانتصار، حصد جالطة سراي ثلاث نقاط مهمة في مشواره الأوروبي، بينما تلقى أستون فيلا خسارة جديدة في مرحلة الدوري من البطولة.