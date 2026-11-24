تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة حدود السحب والإيداع النقدي داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، خاصة بعد إعلان البنك الأهلي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتختلف حدود السحب والإيداع بحسب وسيلة تنفيذ المعاملة، سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن الحدود الخاصة بالتحويلات الإلكترونية عبر تطبيق إنستاباي.

قرار جديد من البنك الأهلي بشأن الإيداع النقدي

أعلن البنك الأهلي المصري زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات الخصم المباشر، لتصل قيمة الإيداعات المسموح بها إلى 100 ألف جنيه يوميًا، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات.

كما حدد البنك سقفًا شهريًا للإيداع عبر الماكينات يبلغ 500 ألف جنيه، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إيداع الأموال دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك لإتمام المعاملات النقدية.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الاستفادة من ماكينات الصراف الآلي، التي تتيح تنفيذ عمليات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

وبحسب الحدود المقررة من البنك المركزي المصري، يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

ويتيح هذا الحد للعملاء الحصول على احتياجاتهم النقدية من خلال الماكينات المنتشرة في مختلف المناطق، مع مراعاة أن بعض البنوك قد تضع ضوابط تشغيلية مرتبطة بنوع البطاقة أو الحساب.

كم يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك؟

رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا.

ويستهدف القرار تيسير حصول العملاء على المبالغ النقدية التي يحتاجون إليها، خاصة أصحاب المعاملات المالية الكبيرة، مع استمرار تطبيق القواعد المصرفية المنظمة لعمليات السحب النقدي.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM

وفيما يتعلق برسوم السحب النقدي، تبلغ الرسوم المقررة 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر غير البنك مصدر البطاقة.

أما عند السحب من ماكينة تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، فتظل الخدمة مجانية، وفقًا للقواعد المشار إليها.

وتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر، بحسب سياسة كل مؤسسة مصرفية.

تفاصيل حدود السحب والإيداع اليومية

يمكن تلخيص أبرز حدود السحب والإيداع على النحو التالي:

- السحب من فروع البنوك: 250 ألف جنيه يوميًا.

- السحب من ماكينات ATM: 30 ألف جنيه يوميًا.

- الإيداع عبر ماكينات البنك الأهلي: 100 ألف جنيه يوميًا.

- الحد الشهري للإيداع عبر ماكينات البنك الأهلي: 500 ألف جنيه.

- رسوم السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات للعملية الواحدة.

- السحب من ماكينة البنك مصدر البطاقة: مجانًا.