تواصل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» (InstaPay) تنظيم التعاملات المالية الرقمية وفق هيكل الرسوم والحدود المعتمدة للمستخدمين، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف ضمان استدامة الخدمة وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مصر.
تفاصيل رسوم التحويلات والخدمات على «إنستا باي»
وتُطبق التعريفة المقررة على مختلف المعاملات المالية عبر التطبيق وفق الضوابط التالية:
رسوم التحويل اللحظي: تُحتسب بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة مهما بلغت قيمتها.
الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر: يحصل العميل على 10 معاملات استعلام مجانية شهريًا دون أي رسوم، وفي حال تجاوز هذا الحد تُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل معاملة استعلام إضافية.
التبرعات: تخضع معاملات التبرع عبر التطبيق لنفس تعريفة رسوم التحويل المعتمدة (0.1% بحد أدنى 50 قرشًا وأقصى 20 جنيهًا).
دفع الفواتير: تُحدد الرسوم وفقًا للتعريفة المقررة لكل جهة أو خدمة على حدة.
أمثلة حسابية توضيحية لقيمة رسوم التحويل
ولتبسيط كيفية احتساب الرسوم الفعلية على المعاملات اليومية، توضح الأمثلة التالية التكلفة المستحقة وفقًا لقيمة المبلغ المحوّل:
- عند تحويل 100 جنيه: النسبة الحسابية (0.1%) تساوي 10 قروش، ولكن يُطبق الحد الأدنى للرسوم وهو 50 قرشًا.
- عند تحويل 500 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 50 قرشًا (وهي النقطة التي تتساوى فيها النسبة مع الحد الأدنى).
- عند تحويل 1,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 1 جنيه واحد.
- عند تحويل 5,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 5 جنيهات.
- عند تحويل 10,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 10 جنيهات.
- عند تحويل 20,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 20 جنيهًا (وهو الحد الأقصى للرسوم).
- عند تحويل 50,000 أو 70,000 جنيه: تظل الرسوم ثابتة عند الحد الأقصى وهو 20 جنيهًا فقط مهما ارتفع المبلغ حتى سقف المعاملة الواحدة.
حدود السحب والتحويل المسموح بها
وتخضع المعاملات المالية عبر التطبيق لسقف محدد لضمان أمان التعاملات المصرفية، وذلك بواقع:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى اليومي (لكل بنك): 120,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى الشهري (لكل بنك): 400,000 جنيه مصري.