​تواصل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» (InstaPay) تنظيم التعاملات المالية الرقمية وفق هيكل الرسوم والحدود المعتمدة للمستخدمين، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بهدف ضمان استدامة الخدمة وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مصر.

​تفاصيل رسوم التحويلات والخدمات على «إنستا باي»

و​تُطبق التعريفة المقررة على مختلف المعاملات المالية عبر التطبيق وفق الضوابط التالية:

​رسوم التحويل اللحظي: تُحتسب بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة مهما بلغت قيمتها.

​الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر: يحصل العميل على 10 معاملات استعلام مجانية شهريًا دون أي رسوم، وفي حال تجاوز هذا الحد تُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل معاملة استعلام إضافية.

​التبرعات: تخضع معاملات التبرع عبر التطبيق لنفس تعريفة رسوم التحويل المعتمدة (0.1% بحد أدنى 50 قرشًا وأقصى 20 جنيهًا).

​دفع الفواتير: تُحدد الرسوم وفقًا للتعريفة المقررة لكل جهة أو خدمة على حدة.

​أمثلة حسابية توضيحية لقيمة رسوم التحويل

و​لتبسيط كيفية احتساب الرسوم الفعلية على المعاملات اليومية، توضح الأمثلة التالية التكلفة المستحقة وفقًا لقيمة المبلغ المحوّل:

​عند تحويل 100 جنيه: النسبة الحسابية (0.1%) تساوي 10 قروش، ولكن يُطبق الحد الأدنى للرسوم وهو 50 قرشًا.

​عند تحويل 500 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 50 قرشًا (وهي النقطة التي تتساوى فيها النسبة مع الحد الأدنى).

​عند تحويل 1,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 1 جنيه واحد.

​عند تحويل 5,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 5 جنيهات.

​عند تحويل 10,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 10 جنيهات.

​عند تحويل 20,000 جنيه: تُحتسب الرسوم بقيمة 20 جنيهًا (وهو الحد الأقصى للرسوم).

​عند تحويل 50,000 أو 70,000 جنيه: تظل الرسوم ثابتة عند الحد الأقصى وهو 20 جنيهًا فقط مهما ارتفع المبلغ حتى سقف المعاملة الواحدة.

​حدود السحب والتحويل المسموح بها

و​تخضع المعاملات المالية عبر التطبيق لسقف محدد لضمان أمان التعاملات المصرفية، وذلك بواقع:

​الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري.

​الحد الأقصى اليومي (لكل بنك): 120,000 جنيه مصري.

​الحد الأقصى الشهري (لكل بنك): 400,000 جنيه مصري.