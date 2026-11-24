شهد التشكيل الجديد للجنة القيم بمجلس الشيوخ اختيار النائب والإعلامي سيف زاهر عضوًا باللجنة، وذلك ضمن قائمة تضم 14 نائبًا، وافقت عليها اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لعرض التشكيل على الجلسة العامة المقبلة لاعتماده رسميًا.

ويأتي اختيار سيف زاهر لعضوية اللجنة في إطار التشكيل السنوي لإحدى أبرز اللجان النوعية بالمجلس، والتي يترأسها المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضطلع بدور مهم في متابعة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل البرلماني.

لجنة القيم.. اختصاصات تتعلق بسلوك النواب

وتختص لجنة القيم بالنظر في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، متى كانت تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، فضلًا عن المخالفات التي تمثل إخلالًا بواجبات العضوية البرلمانية.

ضوابط تشكيل اللجنة وفقًا للائحة الداخلية

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تُشكّل لجنة القيم بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبًا، على أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية.

التحقيق في المخالفات ورفع التوصيات للمجلس

وتتولى اللجنة فحص الموضوعات التي تُحال إليها من مكتب المجلس أو رئيسه بشأن سلوكيات الأعضاء، مع منح النائب المعني الحق في الاستماع إلى أقواله والتحقيق في أوجه دفاعه، بما يضمن الوقوف على ملابسات كل واقعة.

وفي ختام أعمالها، ترفع لجنة القيم تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الشيوخ، لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، بما يعزز الانضباط البرلماني ويحافظ على القيم والتقاليد المنظمة للعمل النيابي.