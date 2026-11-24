شهدت ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة، استمرت تداعياتها منذ عام 2019، لتُطوى صفحة من الخلافات وتُفتح صفحة جديدة عنوانها العفو والتسامح، وسط حضور أمني وتنفيذي وديني وشعبي كبير.

وجاءت مراسم الصلح برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث جرت مراسم تقديم «القَوْدة» بين أبناء الحاج ناجح عبد المعطي وأبناء عمومتهم، في مشهد عكس رغبة الطرفين في إنهاء النزاع والتوافق على الصلح، بعد سنوات من الخلافات ومساعي الإصلاح التي استهدفت احتواء الأزمة وإعادة الهدوء والترابط بين أفراد العائلة.

وشهدت جلسة الصلح حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء سامح درويش نائبًا عن مدير أمن الأقصر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمهندس محمد أحمد الطيب نائبًا عن رائد الساحة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء لجان المصالحات وكبار العائلات بالمحافظة.

كما شارك الدكتور علي صديق ممثلًا عن مديرية أوقاف الأقصر، في تأكيد على أهمية الدور الديني في دعم جهود المصالحات المجتمعية، ونشر ثقافة العفو والتسامح، والعمل على إنهاء النزاعات الثأرية التي تهدد استقرار الأسر والعائلات.

وجرت مراسم إنهاء الخصومة وسط إجراءات أمنية لتأمين الحضور، حيث أعلن الطرفان قبول الصلح والالتزام ببنود المصالحة، في خطوة تستهدف إنهاء الخلاف بشكل نهائي والحفاظ على صلة الرحم وحقن الدماء، وإعادة العلاقات الأسرية إلى طبيعتها.

وتأتي هذه المصالحة في إطار الجهود المجتمعية والدينية والأمنية المبذولة بمحافظة الأقصر لإنهاء الخصومات الثأرية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، خاصة أن الصلح بين أبناء العائلة الواحدة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتجنيب الأجيال الجديدة تبعات خلافات قد تمتد لسنوات.