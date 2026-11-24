نظم متحف التحنيط بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومدرسة العوامية للغات ومعهد فتيات الأقصر، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمتحف، وسط مشاركة واسعة من الأطفال وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها محمد عبد الفتاح بربري، مدير متحف التحنيط، رحب خلالها بالحضور، ومن بينهم الدكتورة رشا شعبان، أمين مدير الإدارة العامة للجان والمؤتمرات ورئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ونجوى إبراهيم، مدير وحدة حماية الطفل ومنسق المجلس القومي لذوي الإعاقة بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات كلمة للدكتورة رضا عطا الله، أستاذ بكلية الآثار بالأقصر، تناولت خلالها مظاهر الطفولة عند المصري القديم، وما حظي به الطفل من مكانة في الحضارة المصرية القديمة.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي أدخلت البهجة على نفوس الأطفال، من بينها العروض الاستعراضية وإلقاء الشعر وفقرات العرائس والتنورة، في أجواء احتفالية عكست أهمية مشاركة الأطفال في الأنشطة الثقافية والفنية، والاهتمام بتنمية مواهبهم وتعريفهم بتاريخهم وحضارتهم.