تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه اللواء أركان حرب خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون التنمية المحلية، كورنيش البر الغربي بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجارية بالمنطقة، والوقوف على ما تشهده من أعمال تطوير ورفع كفاءة.

وخلال الجولة، تعرف اللواء خالد فودة على مكونات مشروع تطوير الكورنيش والأعمال المنفذة به، كما استقل العبّارة النهرية المخصصة لنقل الأهالي، في إطار التعرف على منظومة النقل النهري والخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ الأقصر ومستشار رئيس الجمهورية بعدد من الأهالي والسائحين، واستمعا إلى آرائهم وانطباعاتهم بشأن أعمال التطوير والمشروعات الجارية بمدينة الأقصر، وما تمثله من إضافة للمظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأعرب اللواء خالد فودة عن تقديره للجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الأقصر، موجّهًا الشكر للمهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودهم في تطوير المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

جاء ذلك بحضور احمد حسن رئيس مركز ومدينة القرنة.