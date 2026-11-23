شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، نشاطا مكثفا لحركة رحلات البالون الطائر، مع إقلاع 79 رحلة بالون حملت على متنها 2190 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية لمدينة الأقصر من ارتفاعات شاهقة، في تجربة سياحية فريدة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تنفرد بها الأقصر، حيث تمنح السائحين فرصة مشاهدة المعالم الأثرية بالبر الغربي، ومقابر ملوك وملكات الفراعنة، والمعابد التاريخية، إلى جانب نهر النيل والمساحات الخضراء التي ترسم لوحة طبيعية خلابة مع شروق الشمس.

من جانبه، قال الكابتن وائل أحمد، كابتن بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الإقبال على رحلات البالون يعكس المكانة السياحية المتميزة التي تحظى بها الأقصر على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أن التجربة تحظى باهتمام كبير من السائحين من مختلف الجنسيات، لما توفره من مشاهدة بانورامية استثنائية للحضارة المصرية القديمة والطبيعة الساحرة للمدينة.

وأضاف أن شركات البالون تحرص على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة للطيران، لضمان خروج الرحلات بصورة آمنة ومنظمة، وتقديم تجربة سياحية مميزة تظل عالقة في ذاكرة الزائرين.