وصل المسبار الفضائي الأوروبي الياباني "بيبي كولومبو" إلى مدار كوكب عطارد، بعد رحلة استغرقت 8 سنوات، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم /الإثنين/.

ويُعد عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية، ولا يزال أقل فهمًا ودراسة مقارنة ببقية الكواكب، إذ تتراوح درجات الحرارة على سطحه بين 180 درجة مئوية تحت الصفر و450 درجة مئوية، كما يتعرض لإشعاع شمسي شديد.

وكانت المركبة الأمريكية "مارينر 10" أول مسبار يقترب من الكوكب الأقرب إلى الشمس، وذلك عام 1974.

ويُعد "بيبي كولومبو"، وهو مهمة فضائية غير مأهولة أُطلقت عام 2018، أحد أكثر مشروعات وكالة الفضاء الأوروبية طموحًا، إذ يبلغ وزن المركبة نحو 4 أطنان، وتحمل 16 جهازًا علميًا مصممًا لمساعدة الباحثين على فهم المزيد عن بنية عطارد وتكوينه.

وخلال رحلته، قطع المسبار أكثر من 10 مليارات كيلومتر، ونفذ 9 تحليقات بالقرب من كواكب مختلفة، بهدف تعديل سرعته ومساره وصولًا إلى عطارد.

وتتكون المهمة في الواقع من مركبتين مداريتين، من المقرر أن تنفصلا يومي 9 و10 ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ المسبار المداري الأوروبي الخاص بعطارد، اعتبارًا من أبريل 2027، دراسة الكوكب بصورة تفصيلية من ارتفاع يبلغ نحو 480 كيلومترًا فوق سطحه .. فيما سيركز المسبار الياباني المداري لدراسة الغلاف المغناطيسي لعطارد على جمع البيانات المتعلقة بالمجال المغناطيسي للكوكب، وسيعمل في مدار إهليجي يصل ارتفاعه إلى 11 ألف كيلومتر.