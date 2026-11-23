أعلنت أرمينيا، اليوم الاثنين، نشر مسودة مقترح لدستور جديد، في خطوة تستهدف إزالة أحد أبرز العوائق أمام توقيع اتفاق سلام رسمي مع أذربيجان، بعد عقود من الصراع والتوتر بين البلدين في منطقة جنوب القوقاز.

وذكرت وكالة «رويترز» أن مسودة الدستور الجديدة تتضمن تعديلات على ديباجة الدستور الحالي، أبرزها حذف إشارة إلى وثيقة تعود إلى الحقبة السوفيتية، تتضمن دعوة لإعادة توحيد أرمينيا وإقليم ناجورنو-قرة باغ، الذي كان يتمتع آنذاك بحكم ذاتي داخل أذربيجان السوفيتية.

وتعد هذه الإشارة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي حالت دون توقيع اتفاق سلام نهائي بين باكو ويريفان، إذ تعترض أذربيجان على أي صياغات دستورية ترى أنها تحمل مطالبات ضمنية بإقليم ناجورنو-قرة باغ.

ويأتي طرح المسودة بعد توصل البلدين إلى اتفاق سلام أولي بوساطة أمريكية في أغسطس الماضي، أعقبه تحرك نحو إعادة بناء العلاقات التجارية، وسط تصريحات رسمية من الجانبين تشير إلى دخولهما مرحلة من «السلام الحقيقي».

وتعود جذور النزاع بين أرمينيا وأذربيجان إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما اندلعت مواجهات متقطعة بين الطرفين بسبب إقليم ناجورنو-قرة باغ، الذي كان محل نزاع طويل الأمد بين البلدين.

وشهد الصراع تحولا كبيرا في عام 2023، عندما استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم خلال هجوم عسكري خاطف، ما أدى إلى نزوح جميع السكان تقريبا من أصل أرميني إلى أرمينيا.

وعلى الصعيد الداخلي، يواجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انتقادات من المعارضة وقطاعات من الرأي العام، تتهمه بتقديم تنازلات لأذربيجان، خصوصا فيما يتعلق بملف ناجورنو-قرة باغ ومسار المفاوضات.

وبحسب رويترز، يحتاج باشينيان إلى تأمين دعم ستة نواب على الأقل من المعارضة للانضمام إلى حزبه الحاكم، بما يسمح بالدعوة إلى استفتاء على التعديلات الدستورية، كما ستخضع المسودة الجديدة لمناقشات عامة قبل استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة الأرمينية، التي تهيمن عليها توجهات سياسية موالية لروسيا، رفضها دعم المبادرة، ما يضع مشروع الدستور أمام تحديات سياسية داخلية، رغم أهميته في مسار تطبيع العلاقات مع أذربيجان.

وتعكس الخطوة ارتباط مسار السلام بين البلدين بتسوية الخلافات السياسية والدستورية، وليس فقط التفاهمات المتعلقة بالحدود والأمن، إذ تسعى باكو إلى ضمان عدم وجود مطالبات إقليمية في الوثائق الدستورية الأرمينية، بينما يواجه باشينيان ضغوطا داخلية بشأن طبيعة التنازلات المطلوبة لإنهاء النزاع.