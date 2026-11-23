أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على بناء مجتمع يصون كرامة أفراده، ويضع تحسين حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر ضمن أولويات منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي، خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026، أن التحديات التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر على حماية الفئات الأولى بالرعاية، بل يمتد إلى بناء منظومة شاملة تستجيب لاحتياجات الإنسان المتغيرة.

وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل استثمارًا في الإنسان، وتسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أهمية توفير المهارات اللازمة لخلق فرص عمل أفضل، بما يساعد المواطنين على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية.

وأضاف أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير برامجها، بما يضمن تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات وصون كرامتهم.