ارتفع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الأحد 22-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 400 جنيه علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب 44.6 ألف جنيه للشراء و 44.2 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 40 جنيها على مستوى تداولات الصاغة مساء اليوم .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5575 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6371 جنيها للشراء و 6314 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحولأكثر 5840 جنيها للشراء و 5788 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5575 جنيها للشراء و 5525 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4778 جنيها للشراء و 4735 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة 3716 جنيها للشراء و 3683 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 44.6 ألف جنيه للشراء و 44.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3538 دولار للشراء و 3537 دولار للبيع.