نعى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي وقع مساء اليوم على طريق "قفط - القصير"، والذي راح ضحيته 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة أجرة (بيجو) بأخرى نقل ثقيل.

وتقدم محافظ قنا، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما وجه الببلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومدير مرفق الإسعاف، بمتابعة تداعيات الحادث ميدانياً، عقب نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسليم الجثامين لذويهم عقب العرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكد محافظ قنا، أنه تم رفع آثار ونواتج الحادث من موقع التصادم، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق بصورة طبيعية وآمنة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى بيجو بطريق قفط – القصير، نتج عنه وفيات ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، بجوار مستودع الأنابيب بطريق قفط القصير، وجرى متابعة نقل الجثث للمشرحة.

وتبين مصرع كل من: شعبان عبد المجيد، سائق السيارة، مقيم بقرية كلاحين قفط، محمد حسن 55 عامًا، وزوجته 50 عامًا، وأبنائهم حسن محمد حسن، سعدية محمد حسن، وطفلة 7 أعوام" مقيمون جميعاً بمدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر".