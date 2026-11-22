تواصل جامعة قنا، جهودها لدعم صحة المرأة وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال الاستعداد لإطلاق مبادرة «اطمني وطمنيهم»، التي تستهدف الوصول إلى المرأة داخل الجامعة وخارجها برسائل توعوية وخدمات طبية تسهم في تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والكشف المبكر.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي هذا الإطار، ترأست طروب طلبة، أمين عام الجامعة، اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة والاستعداد لانطلاق فعالياتها، بحضور الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور محمد احمد عمر، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور محمد وهمان، أستاذ الأورام بكلية الطب، والدكتورة هدى السعدي، الأستاذ بكلية العلوم ومقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، والدكتورة عطيات الشاوري، الأستاذ بكلية التربية النوعية وعضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، والدكتورة شيماء نصر الله، عضو جمعية أصدقاء مرضى السرطان وعضو المجلس القومي للمرأة، وجمال الزمر، وأحمد بسام بقطاع خدمة المجتمع.

وتضمنت المناقشات وضع الترتيبات التنظيمية لحصر منسوبات الجامعة من عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات، تمهيداً لتحديد الفئات المستهدفة وتنظيم مشاركتهن في فعاليات المبادرة، إلى جانب إعداد برنامج متكامل يجمع بين التوعية والتثقيف الصحي والفحص الطبي.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات تنظيم ندوات توعوية وفحوص طبية يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تُختتم فعاليات البرنامج يوم الأربعاء بتنظيم قوافل طبية، بما يتيح تقديم خدمات التوعية والفحص والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات.





وتستهدف المبادرة نشر الوعي بطبيعة سرطان الثدي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به، والتغلب على مخاوف الفحص، مع التأكيد على أهمية الفحوص الذاتية والدورية والكشف المبكر، باعتباره أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين فرص العلاج والتعافي.







