يقدم مهرجان الدوحة السينمائي للمرة الأولى مبادرة "نجوم العرب الصاعدون" وذلك في العام العاشر لـسكرين إنترناشيونال في اكتشاف المواهب الإقليمية الصاعدة.

وقد كرّمت الدورة الأولى من الجائزة المواهب الإبداعية ناديا الخاطر، أفان جمال، مروان وليد، ولينا ملائكة.

وتحدثت المخرجة المقيمة في قطر ناديا الخاطر، التي يشارك فيلمها القصير "كالشهاب" (قطر/فرنسا) في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة ضمن مهرجان الدوحة السينمائي 2026، عن التحديات والفرص الإبداعية التي تواجه صنّاع الأفلام العرب.

وفي حديثها عن تحدّي الصور النمطية، قالت: "هناك الكثير من السرديات والتوقعات الخارجية التي علينا مواجهتها.. من المهم ألا نخضع لوجهات النظر الخارجية، وهناك فرص كثيرة لتحدّي ذلك لأن لدينا الكثير لنقوله".

الممثلة العراقية الكردية أفان جمال، التي تؤدي دور قنّاصة من البيشمركة في الفيلم الحربي "لا جنة لمن تقتله امرأة" (النرويج/العراق/الإمارات العربية المتحدة/السويد)، الذي يمثل ترشيح العراق لجوائز الأوسكار الـ99، تحدثت عن أهمية نقل قصص مجتمعها إلى الشاشة.

وقالت: "إنّه لشرف وامتياز حقيقي أن أكون جزءاً من نجوم العرب الصاعدون. المشاعر مثل الحب والأمل والعائلة والبقاء مشاعر عالمية، وما نقوم به هو سرد قصصنا بأصالة ومشاركتها مع العالم".

بدوره تحدث الممثل المصري مروان وليد، بطل فيلم الإثارة النفسية "خروج آمن" (مصر/ليبيا/تونس/قطر/ألمانيا)، عن تجربته قائلاً: "أشعر بفخر كبير لاختياري، وسعيد بوجودي هنا مع مهرجان الدوحة السينمائي، ولقاء هذا العدد الكبير من الأشخاص وبناء علاقات ضمن أجواء حافلة بالنشاط".

وعبّرت المخرجة والمديرة الإبداعية والكاتبة والمستشارة الثقافية السعودية لينا ملائكة عن فخرها بتمثيل الأصوات السعودية في السينما والكتابة والإعلام الإبداعي.

وقالت في تعليقها على هذا الإنجاز: "يشرفني كثيراً أن أكون ضمن هذه النخبة من المبدعين الملهمين، وأفخر بتمثيل المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية من خلال السينما والكتابة والعمل الإبداعي".

وتجمع مبادرات مهرجان الدوحة السينمائي، مثل "نجوم العرب الصاعدون"، المواهب الصاعدة مع الأصوات الراسخة في الصناعة، وتواصل تعزيز التبادل الثقافي ودعم القصص الأصلية من المنطقة وخارجها.

ويُقام مهرجان الدوحة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026، ويجمع صانعي الأفلام والجمهور وأبرز الأصوات في قطاع السينما من المنطقة وخارجها، احتفاءً بالسرد الإبداعي الأصيل والأصوات المهمة في عالم السينما.