تمكنت القوات الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأحد، من التصدي لمجموعة من الزوارق الانتحارية، قبل وصولها إلى مدينة بنغازي، في محاولة لتنفيذ هجوم تخريبي استهدف المدينة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر عسكرية أن العملية جاءت في إطار تحرك مشترك بين القوات الجوية والبحرية، بهدف إحباط محاولة استهداف جديدة لبنغازي، دون الكشف حتى الآن عن عدد الزوارق المشاركة أو الجهة المسؤولة عن تحريكها، فضلًا عن تفاصيل الخسائر الناجمة عن عملية التصدي.

يأتي ذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في محيط ساحل مدينة بنغازي ومينائها، فجر الأحد، وسط تقارير عن تحركات بحرية ومحاولات استهداف باستخدام زوارق مسيّرة.

في السياق ذاته، تداولت منصات إعلامية ليبية تقارير بشأن اعتراض زوارق هجومية خلال محاولة استهداف سفينة روسية، فيما لا تزال ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه غير واضحة بصورة مستقلة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن احتمالات امتداد تداعيات المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الأراضي الليبية، في ظل تقارير عن استخدام الطائرات والزوارق المسيّرة في عمليات عسكرية تستهدف مواقع وأهدافًا بحرية خارج نطاق ساحة المواجهة المباشرة.