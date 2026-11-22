

أعلن جهاز الدفاع المدني في مدينة بنغازي الليبية، صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وقوع انفجار داخل مستودع للذخيرة بالقاعدة البحرية في بنغازي، ما أسفر عن اندلاع حريق تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان له، أن فرقه تحركت إلى موقع الحادث فور وقوع الانفجار، وتواصل جهودها لإخماد النيران ومنع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى داخل القاعدة البحرية.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي القلق، داعيًا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة وعدم التجمهر أو الاقتراب من محيط الموقع.

وشدد الجهاز على أهمية إفساح الطريق أمام سيارات الإطفاء وفرق الطوارئ، حتى تتمكن من أداء مهامها والتعامل مع تداعيات الحادث بأمان وسرعة.