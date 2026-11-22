كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة بشأن مصير بطولة السوبر المصري، وموقف إقامتها خارج البلاد، في ظل الأنباء المتداولة حول استضافتها في قطر، مؤكدًا أن إقامة البطولة هناك لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

وأوضح شوبير، خلال حديثه ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، نقلًا عن مصدر مسؤول، أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على إقامة السوبر المصري في قطر، كما لم تجر أي زيارة إلى الدوحة لبحث استضافة البطولة، مشيرًا إلى أن قطر أو السعودية أو الإمارات قد تستضيف المنافسات، لكن لم يتقدم أي طرف بطلب رسمي لاستضافتها حتى الآن.

وأضاف أن الموعد المقترح لإقامة البطولة سيكون خلال الأسبوع الأخير من يناير أو الأسبوع الأول من فبراير المقبل، مع إمكانية تأجيل بعض مباريات بطولة كأس الرابطة لإتاحة الفرصة لإقامة السوبر، لافتًا إلى أن البطولة قد تقام في مصر حال عدم التوصل إلى اتفاق مع قطر أو الإمارات أو السعودية.

موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

وتطرق شوبير إلى موقف النادي الأهلي من المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن النادي لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن، رغم وجود أحاديث ومناقشات بشأن مشاركته، موضحًا أن عدم تحديد موعد البطولة بشكل نهائي حال دون توجيه الدعوات رسميًا.

وأشار إلى أن الأندية التي تأكدت مشاركتها وفق المعطيات الحالية هي الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري بطل كأس الرابطة، مؤكدًا أن المسؤولين في اتحاد الكرة ورابطة الأندية يرغبون في مشاركة الأهلي بالبطولة.

ولفت شوبير إلى أن الأهلي من حقه وضع شروط للمشاركة، حتى في حال توجيه دعوة رسمية له، مشددًا على أن قرار المشاركة في النهاية يعود إلى مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري ستقام بالفعل، لكن مكان وموعد إقامتها لم يتحددا حتى الآن، كما لم يُحسم موقف الأهلي من المشاركة بصورة رسمية.