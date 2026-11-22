خلت مدرسة فاطمة الزهراء التابعة لإدارة العبور التعليمية ، بمحافظة القليوبية اليوم من الطلاب ، بعد أن تقرر رسميا منح طلابها اجازة اليوم فقط بقرار من الإدارة التعليمية.

إرسال طبيب لإجراء الفحص اللازم لكافة فصول المدرس

حيث قالت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية في بيان رسمي لها ، استجابةً لشكوى بعض طلاب مدرسة فاطمة الزهراء ، بشأن مشاهدة حشرة البق داخل المدرسة، تم التحرك الفوري للتعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم التواصل مع الدكتورة هاجر محمد زكي، مسؤولة المدارس بالتأمين الصحي، والتي قامت بإرسال طبيب لإجراء الفحص اللازم لكافة فصول المدرسة

إرسال فريق متخصص لرش الفصول وجميع أرجاء المدرسة بالمبيد المناسب

وأوضحت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية ، أنه بناءً على ذلك تم التنسيق مع وحدة الملاريا لإرسال فريق متخصص لرش الفصول وجميع أرجاء المدرسة بالمبيد المناسب ، وذلك بالتنسيق مع سيد حسن، مدير المدرسة، لمتابعة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التطهير والتنظيف.

منح الطلاب إجازة اليوم

وأضافت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية ، أنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، وتجنبًا لأي آثار محتملة للمبيد ، تقرر منح الطلاب إجازة اليوم من المدرسة، لإتاحة الفرصة أمام إدارة المدرسة للقيام بأعمال الغسيل والتنظيف الشامل للفصول والديسكات، والتخلص من آثار المبيد، والتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في بيئة آمنة وصحية.

التعامل مع أي شكوى تمس سلامة الطلاب بكل جدية واهتمام

واختتمت إدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية ، بيانها قائلة : أن صحة أبنائنا وسلامتهم تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتنا، مشددة على أنها تتعامل مع أي شكوى تمس سلامة الطلاب بكل جدية واهتمام، بالتنسيق مع الجهات المختصة.