يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة مديره الفني توماس ريس، لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره أيوب سبور، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2026/27، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور

ويحتضن ملعب «بابارا بارك» المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور وأيوب سبور، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري التركي، وذلك بعد عودة الفريقين إلى المنافسات المحلية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، في ظل نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

موقف أيوب سبور قبل مواجهة طرابزون

على الجانب الآخر، يخوض أيوب سبور المواجهة في موقف صعب، بعدما تراجعت نتائجه خلال الجولات الماضية، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

ويسعى الفريق الضيف إلى استغلال المباراة للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في جدول المسابقة، رغم صعوبة المهمة أمام طرابزون سبور وعلى ملعبه ووسط جماهيره.

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يعول عليه الجهاز الفني لقيادة الخط الهجومي لفريق طرابزون سبور خلال مواجهة اليوم، في ظل رغبة اللاعب في مواصلة تقديم مستوياته المميزة والمساهمة في تحقيق انتصار جديد لفريقه.

وتمثل مواجهة أيوب سبور فرصة مهمة أمام صلاح لزيادة رصيده التهديفي، ومحاولة الاقتراب من صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي، خاصة أن المنافس يعاني من تراجع النتائج ويحتل المركز الأخير.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام أيوب سبور

ومن المتوقع أن يدخل طرابزون سبور المباراة بتشكيل يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، ستيفان سافيتش، أوزكاجار، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: فابينيو، أوزان توفان.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، إرنست موتشي، سافيولو.

خط الهجوم: أونواتشو