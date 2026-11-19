يواصل فريق طرابزون سبور التركي استعداداته لمواجهة أيوب سبور، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري التركي، وسط تطورات إيجابية في ملف الإصابات، بعودة عدد من اللاعبين إلى التدريبات الجماعية واقتراب آخرين من استعادة جاهزيتهم.

وشهد مران الفريق، اليوم الخميس، انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى التدريبات، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر، الذي خاض مباراتين أمام مالاوي خلال فترة التوقف الدولي، ونجح اللاعب في تسجيل هدفين خلال المواجهة الأولى.

عودة عدد من المصابين لتدريبات طرابزون سبور

وشهدت استعدادات طرابزون سبور تطورات مهمة بشأن حالة اللاعبين المصابين، بعدما عاد روسلان مالينوفسكي إلى التدريبات الجماعية عقب غياب طويل بسبب الإصابة، في خطوة تقربه من العودة للمشاركة في المباريات.

كما شارك إرنست موتشي في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي داخل صالة الألعاب الرياضية اليوم الخميس، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب ألبانيا، وسط تفاؤل بإمكانية لحاقه بمواجهة أيوب سبور، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا للتقييم الطبي.

وعاد فاغنر بينا إلى التدريبات الجماعية، بعدما أبعدته الإصابة عن معسكر منتخب الرأس الأخضر، ليصبح ضمن العناصر التي استعادت قدرتها على العمل مع الفريق.

وفي المقابل، بدأ أرسيني باتاغوف تدريبات الكرة بعد فترة من التأهيل، قبل أن يواصل برنامجه داخل صالة الألعاب الرياضية اليوم الخميس، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى المشاركة.

كما بدأ فرانكولينو ديجو تدريبات الجري، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وواصل العمل داخل صالة الألعاب الرياضية، في إطار تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشهد البرنامج التأهيلي لآرال شمشير تقدمًا ملحوظًا، بعدما بدأ تدريبات فردية على أرض الملعب، بينما واصل فولكاريلي وأوكاي يوكوشلو التقدم في برنامجي التعافي، مع بدء تدريبات الجري.

تفاصيل مران طرابزون سبور قبل مواجهة أيوب سبور

وبحسب بيان النادي الرسمي، أقيم مران طرابزون سبور اليوم الخميس في منشآت محمد علي يلماز، تحت قيادة المدير الفني توماس ريس.

وتضمن المران تدريبات الإحماء، ثم تدريبات الاستحواذ والتمرير تحت الضغط، قبل إقامة تقسيمة بين اللاعبين، ضمن البرنامج الفني والبدني استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غدًا الجمعة، قبل مواجهة أيوب سبور يوم الأحد 22 نوفمبر، على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الدوري التركي.