قال الدكتور أحمد أبو زهرة، مستشار مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المسرح الرئيسي في مبنى الأوبرا يُعد أكبر مسارح العالم العربي، موضحاً أن مبنى الأوبرا يضم ثلاثة مسارح، ويتميز المسرح الرئيسي بإمكانات فنية وتقنية كبيرة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ خشبة المسرح الرئيسي تتكون من أربع مساحات متساوية في الحجم، تشمل الخشبة الرئيسية والجانبين الجانبيين والخشبة الخلفية، وهو ما يمنح فرق العروض الفنية حرية كبيرة في تجهيز العروض وتنفيذها.

وأوضح أن هذه الإمكانات تتيح تجهيز ديكور العرض التالي على إحدى الخشبات الجانبية بالتزامن مع إقامة العرض الحالي على الخشبة الرئيسية، ثم إدخاله إلى المسرح بعد انتهاء العرض، بما يسمح بتنظيم العروض وتغيير الديكورات بسهولة.

وأشار إلى أن المسرح يستوعب 2500 مقعد في حالة عدم وجود أوركسترا، بينما تنخفض السعة إلى نحو 2200 مقعد عند وجود الأوركسترا، إذ تُخصص المساحة الموجودة أسفل المسرح لحفرة الأوركسترا، وتُلغى المقاعد الموجودة في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن تصميم المسرح يتيح أيضاً زيادة مساحته من خلال برجين موجودين أمام القاعة، منفصلين عن بقية أجزاء المسرح، ويتحركان على قضبان للسكك الحديدية، بحيث يمكن إرجاعهما إلى الخلف لمسافة ثلاثة أمتار يميناً وثلاثة أمتار يساراً.

وأضاف أن امتداد المسرح مع اكتمال فتح هذه المساحات يتيح استيعاب نحو 1000 فنان وفنانة على خشبته، وهو ما يعزز قدرته على استضافة العروض الفنية الكبيرة.

وكشف عن امتلاك المسرح إمكانات متطورة لنقل البث التلفزيوني والبث المباشر عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى وجود مصورين أو مخرجين داخل القاعة، موضحاً أنه جرى إنشاء استوديو في الطابق السفلي مجهز بأحدث المعدات، إلى جانب كاميرات روبوتية داخل المسرح يمكن التحكم فيها وتشغيلها من خلال الاستوديو.

وأكد أن هذه التقنية تتيح نقل العروض دون وجود أفراد داخل القاعة، تجنباً لإزعاج العرض الفني أو الجمهور، مشيراً إلى أن أوبرا العاصمة الإدارية أصبحت ثالث دار أوبرا في العالم تدخل هذا المشروع، بعد أوبرا فيينا ومسرح لا سكالا في ميلانو، لافتاً إلى أن هذه الإمكانية لم تكن متاحة من قبل في مصر.