أكد محمد السعيد مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، أن مدينة الفنون والثقافة منصة فنية رائدة بالشرق الأوسط تعكس قوة مصر الناعمة وحضارتها للعالم.

وقال السعيد في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"لا نكتفي بتقديم عروض فنية وثقافية بل نوجه رسالة تعكس تاريخ مصر عبر العصور".

وتابع: " المدينة تضم 7 بوابات رئيسية تخدم وتغطي كافة المنشآت والخدمات لتسهيل دخول الزوار".

وأكمل محمد السعيد : " المدينة تضم مواقف تستوعب نحو 4500 سيارة ومبنيين متعددي الطوابق بالمنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابع السعيد :" القطاع الشمالي يضم بيت العود بـ 10 فصول وقاعات لتدريب الأوركسترا والبيانو والجاز، والقطاع الجنوبي يضم مكتبة العاصمة ومكتبة للطفل حتى 14 عاما وصالونا ثقافيا".