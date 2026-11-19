تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع الصيانة للفواصل المعدنية لكوبرى قصر النيل المعدنى فى الاتجاه القادم من ميدان التحرير "اتجاه واحد فقط" وذلك عن طريق الغلق الكلى للاتجاه أعلى كوبرى قصر النيل ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:





- غلق مدخل شارع التحرير اتجاه كوبرى قصر النيل من ميدان التحرير مع توجيه المركبات للدوران بميدان التحرير فشارع ميريت باشا فميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر اتجاه شارع الجزيرة.

- غلق مطلع كوبرى قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح مع توجيه المركبات بمحوركورنيش النيل اتجاه ميدان عبدالمنعم رياض فمطلع كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة فمنزل أكتوبر اتجاه شارع الجزيرة.

على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 3,00 مساءً يوم الجمعة الموافق 2026/11/20 مع فتح كامل عرض الطريق أعلى كوبرى قصر النيل فى الإتجاه القادم من ميدان التحرير أمام حركة المركبات اعتباراً من الساعة 3,00 مساءً عقب انتهاء الأعمال مباشرةً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.