استقبل السفير الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتور جوشكون يلماز، نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر.

واستهل اللقاء بالترحيب بالوفد التركي، حيث أكد الجانبان عمق الروابط التاريخية والحضارية المشتركة بين الدول العربية وتركيا، وأهمية البناء على هذه الروابط لتعزيز التعاون الثقافي المشترك وتوسيع مجالاته.

وتناول اللقاء ملف المخطوطات العربية المحفوظة في الأرشيفات التركية، باعتباره أحد الملفات التي حظيت باهتمام خاص من الجانبين، إلى جانب بحث سبل دعم التبادل اللغوي والأكاديمي، من خلال تشجيع برامج تعليم اللغة العربية في تركيا، وتوسيع نطاق تعليم اللغة التركية في الدول العربية.