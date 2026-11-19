صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بأن موجة من الهجمات الإلكترونية والتهديدات الكاذبة بالقنابل التي استهدفت إيطاليا في الأسابيع الماضية كانت تسعى إلى زعزعة استقرار المؤسسات وتقويض مصداقيتها، مؤكدا أنها لم تشكل تهديدا ملموسا للأمن القومي ولا توجد حالة طوارئ مستمرة ، داعيا إلى تجنب التهويل غير المبرر.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي – خلال جلسة إحاطة أمام البرلمان اليوم – أن هناك فارقا بين حوادث تهديدات إلكترونية، و إنذارات كاذبة بوجود قنابل بإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني ، لافتا إلى أنهما طريقتان مختلفتان لإحداث فوضى وقد تشتركان، مع ذلك، في الهدف نفسه وهو إحداث ارتباك.

ورأي الوزير الإيطالي أنه من السابق لأوانه توجيه المسئولية إلى جهة بشكل قاطع، لافتا إلى أن تحديد هوية المحرضين بدقة يتطلب وقتا تقنيا وتحققا معمقا.

ولفت إلى أن الهجوم الإلكتروني المنظم الوحيد هو الذي وقع في الثاني من نوفمبر، واستهدف أنظمة التبريد بمتاجر للتجزئة، ولم تتأثر سوي بضع عشرات من المتاجر مقارنة بأكثر من 700 متجر في فرنسا.

وأشار إلى أن أنه تم رصد 7261 هجوما إلكترونيا والتعامل معه منذ بداية العام وحتى 31 أكتوبر الماضي من خلال المركز الإيطالي لمكافحة الجرائم الإلكترونية لحماية البنية التحتية الحيوية بانخفاض قدره 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم التحقيق مع 129 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.