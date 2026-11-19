قال أسامة عبد العزيز، مدير مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، إن المدينة تمثل أكبر مشروع ثقافي وفني في العاصمة الإدارية ومصر ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تضم مجموعة متنوعة من المجالات الفنية والثقافية، في مقدمتها دار الأوبرا الحديثة التي تحتوي على 3 مسارح، إلى جانب مكتبة العاصمة ومتحفين، أحدهما للمومياوات والآخر للعملات القديمة النادرة، فضلاً عن مجموعة من الآثار والمقتنيات التي تعكس تاريخ مصر وحضارتها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ فكرة إنشاء المدينة نشأت بالتزامن مع تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقاً من أن العلم والفنون والثقافة تمثل أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات والمدن الجديدة.

وأوضح أن هذا التصور استهدف إنشاء مدينة متكاملة في مصر، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تجمع مختلف أنواع الفنون والثقافات، لتكون منارة للدول المحيطة ولمختلف أنحاء المنطقة، وتسهم في نشر الثقافة والفنون بين الأجيال الجديدة والأجيال القادمة.

وأكد أن الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة، وأن الفنون تمثل قوة، مشيراً إلى إيمانه بأن الحضارة تقوم على الفنون والثقافة، وأن مصر كانت على امتداد تاريخها دولة متقدمة في فنونها ومتطورة في ثقافاتها.

وشدد على أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تسعى إلى مواصلة ريادة مصر في مجالي الفنون والثقافة، والتقدم بهذا المستوى من الريادة، إلى جانب تصدير الفنون المصرية إلى الخارج، لافتاً إلى وجود عروض فنية مصرية تُقدم في دول أخرى وتحظى بإعجاب الجمهور هناك.