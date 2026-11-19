قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء بعد غدٍ السبت بالسويس .

المصري يستأنف تدريبات السبت بالسويس استعدادًا لملاقاة بترول أسيوط بالدوري

يأتي استئناف المصري تدريباته السبت استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة التاسعة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد

كان ملعب السويس الجديد استضاف مساء اليوم الخميس مباراة الفريقين معا بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة ليصعد النسور الخُضر إلى دور الثمانية لملاقاة الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي.