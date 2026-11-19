في خطوة تستهدف تطوير إدارة البيانات داخل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة متابعة الأداء الحكومي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم 18 نوفمبر 2026، على مشروع قرار بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، لتكون قاعدة بيانات مركزية تضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتعتمد على أدوات التحليل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.

ويفتح القرار الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مستقبل قواعد البيانات الحكومية في مصر، ومدى قدرة المنظومة الجديدة على الحد من تكرار المعلومات بين الجهات المختلفة، وتوحيد مصادر البيانات، وتقليل التضارب في الأرقام، بما ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات وتحسين عملية اتخاذ القرار.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تستهدف المنظومة تحقيق حوكمة البيانات وتكاملها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم مختلف الجهات الحكومية. في تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، دور المنظومة في متابعة الأداء الحكومي من خلال ست منصات فرعية.

6 منصات فرعية لمتابعة أداء الدولة

تتكون المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات من 6 منصات فرعية، تتولى كل منها متابعة جانب محدد من أداء مؤسسات الدولة وبرامجها ومشروعاتها.

وتشمل المنصة الأولى «مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية»، التي تستهدف تجميع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة، بما يوفر صورة شاملة عن تطور أداء القطاعات المختلفة.

أما المنصة الثانية، فهي «منصة السيناريوهات والتنبؤات»، وتعتمد على النماذج الكمية الاقتصادية لتوقع عدد من المؤشرات، من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر.

وتختص المنصة الثالثة بمتابعة المشروعات القومية، من خلال رصد معدلات التنفيذ والإنفاق المالي، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات.

وتأتي المنصة الرابعة لمتابعة برنامج عمل الحكومة ومستهدفاته، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، بينما تختص المنصة الخامسة بمتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتقييم معدلات التقدم في تنفيذها.

أما المنصة السادسة، فتتولى متابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، من خلال عرض الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة بصورة لحظية، مع إتاحة تحديث البيانات من جانب الجهات المعنية.

والمنصات الست تستهدف ربط مؤشرات الأداء بالبرامج والمشروعات والسياسات الحكومية، بما يتيح متابعة أكثر تكاملًا لجهود الدولة.

هل تنتهي مشكلة تكرار البيانات الحكومية؟

يمثل إنشاء قاعدة بيانات مركزية خطوة نحو تقليل تكرار المعلومات وتضاربها بين المؤسسات الحكومية، خاصة أن مشروع القرار يتضمن وضع قواعد لحوكمة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بجودتها وسلامتها واتساقها.

لكن نجاح المنظومة في معالجة المشكلة لن يتحقق بمجرد إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما يتوقف على توحيد معايير تسجيل المعلومات، وتحديد الجهة المسؤولة عن تحديث كل معلومة، وضمان دقة البيانات التي تدخل إلى النظام.

كما يتطلب الأمر ربط قواعد البيانات الحالية بالمنظومة الجديدة، ومعالجة البيانات المكررة أو غير المتطابقة، وتحديد صلاحيات الوصول والتعديل، بما يضمن تداول معلومات دقيقة ومحدثة بين الجهات الحكومية.

وبالتالي، فإن المنظومة تضع إطارًا مؤسسيًا وتقنيًا يمكن أن يساعد في الحد من تكرار البيانات، لكن مدى نجاحها في تحقيق ذلك سيظهر مع بدء التشغيل الفعلي ومدى التزام الجهات الحكومية بقواعد الحوكمة والتحديث.

لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ المنظومة

ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، وتتولى الإشراف على المنظومة ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات وتحديثها في المواعيد المحددة، فضلًا عن معالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية والتنسيق بين الجهات المختلفة.

كما تختص اللجنة بإقرار قواعد وضوابط حوكمة البيانات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة المعلومات وسلامتها واتساقها، مع إمكانية إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة وفقًا للضوابط الفنية والتنظيمية.

ويقدم رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج العمل والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

الذكاء الاصطناعي ودعم القرار الحكومي

ولا تقتصر أهمية المنظومة على تجميع البيانات في مكان واحد، إذ تستهدف الاستفادة من أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي في قراءة المؤشرات ورصد اتجاهاتها، وإعداد سيناريوهات مستقبلية تساعد متخذي القرار على تقييم السياسات الحكومية وتحديد الأولويات.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنصات الست ستتيح متابعة مؤشرات الأداء والتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب متابعة المشروعات القومية وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية والتكليفات الرئاسية.

ومن المنتظر أن تتيح هذه المنظومة رؤية أكثر تكاملًا لأداء مؤسسات الدولة، من خلال ربط مؤشرات الإنفاق بمعدلات التنفيذ والنتائج الفعلية، بدلًا من الاعتماد على بيانات منفصلة يصعب مقارنتها بين الجهات.

هل يشعر المواطن بتأثير المنظومة؟

على مستوى الخدمات الحكومية، يمكن أن يسهم تكامل البيانات في تقليل طلب المستندات والمعلومات المتكررة من المواطنين، وتسهيل التحقق من البيانات بين الجهات، إذا جرى ربط قواعد المعلومات المستخدمة في تقديم الخدمات وتفعيل تبادلها وفق الصلاحيات القانونية.

كما يمكن أن يساعد تحسين جودة البيانات على تقليل الأخطاء الإدارية وتسريع الإجراءات، إلا أن هذه النتائج تتطلب تطوير الخدمات الرقمية نفسها وربطها بالمنظومة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لحماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها.

وبذلك، تمثل «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات» خطوة نحو إدارة حكومية أكثر اعتمادًا على المعلومات والتحليل، فيما يظل الاختبار الحقيقي هو قدرتها على توحيد قواعد البيانات فعليًا، والحد من التكرار والتضارب، وتحويل المعلومات المتاحة إلى قرارات أكثر دقة وخدمات أسرع للمواطنين.