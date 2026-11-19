تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمطروح عددا من وحدات الرعاية الأوليةوالوحدات الصحية للوقوف على جاهزيتها لاعتماد منشآتها.

تفقد عدد من الوحدات

وشملت الزيارات عددًا من المنشآت التابعة لإدارات مطروح والعلمين والحمام، حيث تم تفقد وحدتي أم الرخم والسادات الصحية بإدارة مطروح، ووحدة سيدي عبدالرحمن «تحيا مصر» بإدارة العلمين، ووحدة ساحل العميد بإدارة الحمام، وذلك لمتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها لمتطلبات ومعايير الاعتماد.

وترأس وفد المتابعة الدكتور بسام سلطان، من قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتورة أمينة شلتوت، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، وبحضور الدكتورة شيماء صديق، من فريق إشراف الرعاية الأساسية، والمهندسة رشا حسني، مشرفة تمريض الرعاية الأساسية.

واستهدفت الجولة الميدانية الوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة خطط التحسين المستمر، والتأكد من استيفاء المنشآت لمختلف الاشتراطات والمتطلبات الأساسية اللازمة للاعتماد، إلى جانب رصد أي معوقات قد تواجه سير العمل والعمل على تذليلها بصورة عاجلة.

وتضمنت الجولة تفقد مختلف الأقسام والخدمات المقدمة داخل الوحدات الصحية، ومراجعة الملفات الإدارية والطبية الخاصة بتطبيق معايير الاعتماد، ومتابعة إجراءات الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب مناقشة التحديات ووضع الحلول والتوصيات الفنية اللازمة لرفع كفاءة الأداء.

وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المديرية تولي ملف اعتماد منشآت الرعاية الأولية اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدعم الفني لجميع المنشآت المستهدفة، والعمل على استكمال كافة المتطلبات والمعايير اللازمة؛ بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين.

وأشاد الفريق الإشرافي من الوزارة والمديرية بالجهود المبذولة من جانب مديري الإدارات الصحية، وفرق الإشراف، ومديري الوحدات وجميع العاملين، مثمنين روح العمل الجماعي والحرص على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع توجيه عدد من التوصيات الفنية لاستكمال الاستعدادات على الوجه الأمثل.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمطروح على دعم وتطوير منشآت الرعاية الأولية، ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة مطروح.



