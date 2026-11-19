التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل على تعزيز قدرات الدولة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع وتيرة تنمية الاكتشافات الجديدة، والتوسع في تطبيق أحدث التكنولوجيات المستخدمة في عمليات الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة توفير احتياجات مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الوزارة للتوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي بالصحراء الغربية، موضحًا أنه من المستهدف تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي لما يصل إلى 30 بئرًا بمناطق متعددة، بما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية التي لم يكن من الممكن استخراجها بالطرق التقليدية.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن التوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من الموارد غير التقليدية الموجودة في التكوينات والطبقات الصخرية، والتي يصعب استخراج ما تحتويه من بترول وغاز باستخدام أساليب الإنتاج التقليدية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية في تطوير الحقول ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز نتائج مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات المنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي عُقدت في كمبوديا.

وفي هذا الإطار، تناول المهندس كريم بدوي أبرز محاور اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، والتي أكدت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وشركائها، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من أطر العمل المتاحة بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية لدعم الحوار وتوسيع نطاق الشراكات في مختلف المجالات، ولا سيما قطاعات الطاقة والبترول والغاز بين الدول الأعضاء.

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية – خلال اللقاء - بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط، قبل الموعد المخطط بنحو شهرين، موضحًا أن قطاع البترول، بالتعاون مع شركة "شل" العالمية، نجح في وضع بئري مشروع تنمية وإنتاج الغاز من الحقل على خريطة الإنتاج، بمعدلات تبلغ نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف برميل من المتكثفات البترولية يوميًا.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار الشراكة بين قطاع البترول، ممثلًا في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وكل من شركة "شل" العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك - KUFPEC"، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنفيذ وتعزيز تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من الثروات البترولية.