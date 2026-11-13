إعلامي مجلس الوزراء يستعرض مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وسبل حمايتهم

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال في بيئات الألعاب الرقمية، في ظل الانتشار الواسع لهذه الألعاب وتزايد اعتمادها على خصائص التواصل والتفاعل المباشر بين اللاعبين، بما يفرض تحديات متزايدة تتعلق بسلامة الأطفال، وحمايتهم من الاستغلال والاستدراج والتنمر والتعرض للمحتوى العنيف.

وأوضح أنه في ظل التحول الذي شهدته الألعاب الإلكترونية، فلم تعد مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبحت عالمًا رقميًا متكاملًا يتيح للأطفال التواصل مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما قد يعرضهم لمخاطر لا يسهل على أولياء الأمور رصدها، خاصة أن بعض الممارسات الضارة قد تبدأ بتفاعلات تبدو عادية، قبل أن تتطور إلى محاولات للاستدراج أو الحصول على معلومات شخصية، الأمر الذي يبرز أهمية الوعي الأسري ومتابعة أنشطة الأطفال الرقمية دون الإخلال بمساحة الثقة والحوار معهم.

وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول أبرز المخاطر التي حذرت منها اليونيسف بشأن سلامة الأطفال في بيئات الألعاب الرقمية، مستعرضًا عددًا من المؤشرات والإحصاءات المتعلقة باستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، وأساليب استدراجهم، ومظاهر التنمر والعنف التي قد يتعرضون لها، إلى جانب سبل الوقاية والحماية.

وأوضح الفيديو أن الألعاب الإلكترونية أصبحت عالمًا واسعًا يضم أكثر من 3 مليارات و420 مليون لاعب حول العالم، كما تشير التقديرات إلى أن نحو 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عامًا يمارسون ألعاب الفيديو، وهو ما يعكس مدى انتشار هذه الألعاب بين الفئات العمرية الصغيرة، وتزايد أهمية توفير بيئة رقمية آمنة لهم.

وأشار الفيديو إلى أن أحد أبرز المخاطر يتمثل في إمكانية تواصل الأطفال مع أشخاص مجهولين عبر الألعاب، حيث قد يتخفى بعضهم وراء أسماء وصور لا تعكس هويتهم الحقيقية، لافتًا إلى أن نحو 15% من أطفال ما قبل المدرسة يلعبون مع أشخاص غرباء، وترتفع هذه النسبة إلى 37% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وفيما يتعلق بالتنمر والإساءة الرقمية، أشار الفيديو إلى أن بعض الألعاب الجماعية قد تكون بيئة للتعرض للمضايقات وخطاب الكراهية والتمييز، حيث أظهر استطلاع في إحدى الدول أن 75% من الأطفال تعرضوا لمضايقات أثناء اللعب الجماعي، فيما واجه نحو 40% منهم خطاب كراهية أو تمييزًا، مؤكدًا أن آثار هذه الممارسات قد تتجاوز وقت اللعب، وتمتد لتؤثر على ثقة الأطفال بأنفسهم وسلامتهم النفسية.

وحذر الفيديو من أساليب استدراج الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، والتي قد تبدأ بطلبات صداقة أو محادثات ودية وإظهار الاهتمام، قبل أن تتطور إلى طلب مشاركة صور أو بيانات شخصية أو معلومات تتعلق بالأسرة ومحل السكن، فضلًا عن احتمالات استغلال بعض الجماعات العنيفة لهذه المنصات للتأثير على أفكار الأطفال والمراهقين وتعريضهم لمحتوى عنيف.

وفي هذا الإطار، لفت الفيديو إلى أنه منذ عام 2019، تم بث 6 هجمات بدوافع أيديولوجية بشكل مباشر عبر الإنترنت، إلى جانب 5 حوادث إطلاق نار جماعي، كما أشار إلى واقعة شهدت تجنيد 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا عبر إحدى الألعاب الإلكترونية عام 2021، فضلًا عن تحقيقات شملت 37 طفلًا في قضايا مرتبطة بالتطرف على مدار 4 سنوات في إحدى الدول.

وأضاف الفيديو أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في جعل المحتوى الرقمي أكثر واقعية، وهو ما قد يفتح المجال أمام استغلال هذه التقنيات في إنتاج محتوى أو ممارسات تعرض الأطفال لمخاطر إضافية، الأمر الذي يستدعي مواكبة هذه التطورات وتعزيز إجراءات الحماية الرقمية.

وأكد الفيديو أن هذه المخاطر لا تعني أن الألعاب الإلكترونية تمثل خطرًا في حد ذاتها، إذ يمكن أن تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم على التعلم والتعاون والإبداع، شريطة اختيار الألعاب الملائمة لأعمارهم، ومتابعة طبيعة تفاعلاتهم داخلها.

وفي ختام الفيديو، تم التأكيد على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال الحوار المستمر معهم بشأن الألعاب التي يمارسونها والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وتوعيتهم بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، والاستفادة من إعدادات الخصوصية، والإبلاغ عن الحسابات المسيئة وحظرها، فضلًا عن الاستماع إلى الأطفال دون لوم أو انفعال، بما يعزز ثقتهم في اللجوء إلى ذويهم عند التعرض لأي موقف غير آمن.