شفرة "ليو".. مفاجأة بشأن لوحات الشخبطة التي تباع بملايين الدولارات

في عالم الفن التشكيلي، لا تخضع جميع الأعمال الفنية للقواعد التقليدية التي اعتاد الجمهور رؤيتها، فبينما يقضي بعض الفنانين سنوات في رسم لوحة واقعية شديدة التفاصيل، تظهر على الجانب الآخر أعمال تبدو للوهلة الأولى مجرد خطوط متداخلة أو بقع ألوان عشوائية أو شخبطة غير مفهومة، لكنها بحسب الفنان ليو تفاجئ الجميع عندما تُعرض في المزادات العالمية بأسعار تصل إلى ملايين الدولارات.

هذه المفارقة تثير تساؤلات كثيرة لدى الجمهور، فكيف يمكن لقطعة قماش تحمل خطوطًا غير منتظمة أو ألوانًا متداخلة لا تقدم شكلًا واضحًا أن تساوي ثروة؟ وهل أصبح الفن التشكيلي يعتمد على الغموض وإثارة الجدل أكثر من اعتماده على المهارة الفنية؟ أم أن وراء هذه الأعمال أسرارًا لا يراها المشاهد العادي؟

وفي محاولة لفك هذه الشفرة، يكشف الفنان الشاب ليو عن مجموعة من المفاجآت المتعلقة بعالم اللوحات التجريدية والفن المفاهيمي، موضحًا أن القيمة الحقيقية لبعض الأعمال لا تكمن فيما تراه العين فقط، وإنما في القصة والفكرة والتاريخ والسياق الفني الذي يقف وراء اللوحة.

ليست شخبطة عشوائية.. السر فيما لا تراه العين

يوضح الفنان الشاب ليو أن أحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها الجمهور عند مشاهدة اللوحات التجريدية هو الحكم عليها من النظرة الأولى، باعتبارها مجرد خطوط عشوائية يستطيع أي شخص رسمها خلال دقائق.

ويشير إلى أن بعض هذه الأعمال قد تبدو بسيطة للغاية من الناحية البصرية، لكن تنفيذها يأتي نتيجة تجارب طويلة وتفكير عميق في الألوان والمساحات والتكوين والعلاقة بين العناصر المختلفة.

ويضيف أن الفن التجريدي لا يشترط أن يقدم صورة واضحة أو يحاكي الواقع، بل قد يعتمد على التعبير عن حالة نفسية أو فكرة فلسفية أو تجربة إنسانية يصعب نقلها من خلال الرسم التقليدي.

ومن هنا، فإن اللوحة التي يراها شخص مجرد خطوط متشابكة، قد يراها متخصص في الفن تجربة بصرية متكاملة تحمل دلالات تتعلق بالحركة والتوازن والتوتر والحرية.

مفاجأة المليارات.. لماذا تصل بعض اللوحات إلى أسعار خيالية؟

يكشف ليو أن ارتفاع أسعار اللوحات التشكيلية لا يرتبط دائمًا بمدى جمالها أو صعوبة تنفيذها، فهناك عوامل أخرى تتحكم في تحديد قيمتها داخل سوق الفن العالمي.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل اسم الفنان ومكانته التاريخية، فالأعمال التي تحمل توقيع فنان مؤثر في حركة فنية معينة قد تصبح شديدة الندرة، خاصة إذا كان الفنان قد رحل عن الحياة أو توقف عن الإنتاج.

كما تلعب الندرة دورًا أساسيًا، فكلما كان العمل أصليًا وفريدًا ويحمل تاريخًا موثقًا، زادت فرص ارتفاع قيمته، خصوصًا عندما يدخل في منافسة بين جامعي الأعمال الفنية والمؤسسات والمتاحف.

ولا يمكن تجاهل دور المعارض الكبرى والنقاد والمؤسسات الفنية، إذ تسهم هذه الجهات في تشكيل السمعة الفنية للعمل، وتقديمه ضمن سياق تاريخي وثقافي يمنحه أهمية تتجاوز مظهره الخارجي.

لوحات تبدو غير مفهومة.. لكنها غيرت تاريخ الفن

ويشير الفنان الشاب إلى أن تاريخ الفن الحديث شهد أعمالًا أثارت دهشة الجمهور بسبب بساطتها الشديدة أو غرابة تكويناتها، لكنها أصبحت لاحقًا من أبرز الأعمال المؤثرة في تاريخ الفن العالمي.

ومن أبرز الأمثلة أعمال الفنان الأمريكي مارك روثكو، الذي اشتهر بلوحات تتكون من مساحات لونية كبيرة ومستطيلات متداخلة، دون وجود أشخاص أو مناظر طبيعية أو تفاصيل تقليدية، ومع ذلك أصبحت أعماله من بين الأكثر طلبًا في سوق الفن.

كذلك تمثل أعمال الفنان جاكسون بولوك نموذجًا آخر، إذ اعتمد أسلوبه الشهير على تناثر الطلاء ورسم الخطوط المتشابكة فوق مساحات كبيرة، في تجربة غير تقليدية أعادت تعريف مفهوم الرسم نفسه.

وهناك أيضًا الفنان ساي تومبلي، الذي قدم أعمالًا تجمع بين الكتابات والخطوط والعلامات المتداخلة، حتى بدت بعض لوحاته وكأنها خربشات غير مكتملة، لكنها تحمل مكانة مهمة في تاريخ الفن المعاصر.

هل يمكن لأي شخص رسم لوحة وبيعها بملايين الدولارات؟

ويطرح ليو سؤالًا مهمًا يتعلق بإمكانية تقليد هذه التجارب، موضحًا أن تنفيذ خطوط عشوائية أو توزيع الألوان على لوحة لا يجعل العمل تلقائيًا قطعة فنية ذات قيمة استثنائية.

فالفارق الحقيقي، بحسب رؤيته، يكمن في الفكرة والهوية الفنية والقدرة على تقديم تجربة مختلفة، إلى جانب الاعتراف النقدي والتاريخ الفني للفنان.

كما أن سوق الفن ليس سوقًا تقليديًا تحكمه تكلفة الخامات أو عدد ساعات العمل فقط، بل يتأثر بالعرض والطلب والندرة والسمعة والتوثيق، وهو ما يفسر وجود أعمال بسيطة من حيث الشكل لكنها مرتفعة القيمة.

السر الأخير.. السعر لا يعني بالضرورة أن اللوحة أجمل

ويختتم الفنان الشاب ليو حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع سعر اللوحة لا يعني بالضرورة أنها الأجمل أو الأفضل من الناحية الفنية، فالسعر يعكس مجموعة معقدة من العوامل الفنية والتاريخية والاقتصادية.

ويرى أن المفاجأة الحقيقية في عالم الفن التشكيلي هي أن الجمهور غالبًا ما ينظر إلى اللوحة ويسأل: ماذا رسم الفنان؟ بينما ينظر سوق الفن إلى أسئلة أخرى: من رسمها؟ ومتى؟ ولماذا؟ وما الذي يجعلها مختلفة عن آلاف الأعمال الأخرى؟

وبين الشخبطة التي تبدو بلا معنى واللوحات التي تُباع بملايين الدولارات، تظل هناك شفرة يصعب اختزالها في الألوان والخطوط، شفرة تجمع بين الإبداع والندرة والتاريخ وقوة الاسم، وتؤكد أن ما تراه العين ليس دائمًا كل ما تحمله اللوحة من قيمة.