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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2080 جنيها الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027

معاشات
معاشات
محمد غالي

تترقب ملايين الأسر المصرية أية قرارات جديدة تتعلق بتحسين قيمة المعاشات، خاصة مع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيها اعتبارا من يناير 2027.

رفع الحد الأدنى للمعاش

وهو القرار الذي أثار تساؤلات واسعة حول الفئات المستفيدة منه، ومدى تأثيره على أصحاب المعاشات الحاليين، وما إذا كان يمثل زيادة جديدة لجميع المستحقين أم يقتصر على المحالين إلى التقاعد اعتبارا من بداية العام المقبل.

وتأتي أهمية القرار في ظل ارتباط المعاشات بمستويات المعيشة والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، حيث يسعى المواطنون إلى معرفة الضوابط التي تحدد قيمة المستحقات التأمينية، والفرق بين الحد الأدنى الجديد للمعاش والزيادة السنوية التي يتم إقرارها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيها اعتبارا من يناير 2027

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الحد الأدنى للمعاش بقيمة 2080 جنيها اعتبارا من يناير 2027، موضحا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وجاء الإعلان خلال مشاركة رئيس الهيئة في فعاليات منتدى مصر 2026، وتحديدا جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، التي شهدت حضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

ويأتي تحديد الحد الأدنى الجديد في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعديل الحدود التأمينية المرتبطة بالأجور، بما يسهم في تحسين قيمة المستحقات التأمينية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

رفع الحد الأدنى للمعاش

شروط الحصول على معاش 2080 جنيها

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحصول على الحد الأدنى للمعاش البالغ 2080 جنيها يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط التأمينية التي حددها القانون.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في الآتي.

ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 15 عاما وهي المدة القانونية المطلوبة لاستحقاق المعاش.
أن تكون الاشتراكات التأمينية مسددة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.
الخضوع للقواعد المنظمة لحساب المعاش وفقا لمدة الاشتراك والأجر التأميني.

وتعتمد قيمة المعاش المستحق على مجموعة من المعايير وليس على مبلغ موحد لجميع المواطنين. 

وتشمل هذه المعايير قيمة الأجر التأميني الذي سددت عنه الاشتراكات طوال فترة العمل وعدد سنوات الاشتراك التأميني والقواعد القانونية المنظمة لحساب المستحقات.

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الخدمات التي تمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الاطلاع على البيانات الأساسية لملف المعاش ومتابعة مستحقاتهم التأمينية.

رفع الحد الأدنى للمعاش

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي:-

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2. تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.
3. اختيار أيقونة «صاحب معاش».
4. الضغط على «الخدمات التأمينية».
5. اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
6. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
7. الضغط على «استعلام» للاطلاع على البيانات المسجلة بملف المعاش.

معاشات قيمة المعاشات المعاشات رفع الحد الأدنى للمعاش

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