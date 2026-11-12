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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مؤشر المعاشات التقاعدية 2026.. السعودية في صدارة الدول العربية وخمس دول ضمن التقييم

مؤشر المعاشات التقاعدية 2026.. السعودية في صدارة الدول العربية وخمس دول ضمن التقييم
مؤشر المعاشات التقاعدية 2026.. السعودية في صدارة الدول العربية وخمس دول ضمن التقييم
ولاء عادل

أظهرت نتائج مؤشر «مارش» العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2026 وجود تفاوت في مستوى أداء أنظمة التقاعد بين الدول المشاركة، حيث جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية التي تضمنها التقرير، تلتها الكويت ثم الإمارات وسلطنة عُمان وقطر، في تقييم تناول مدى كفاءة أنظمة المعاشات وقدرتها على الاستمرار في توفير دخل للمتقاعدين.

وضمت قائمة المؤشر 55 نظاما تقاعديا من مختلف أنحاء العالم، بينها خمسة أنظمة عربية، وجاءت النتائج بناء على تقييم ثلاثة جوانب رئيسية، هي كفاية المزايا والمعاشات المقدمة للمستفيدين، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية مستقبلا، ومدى توافر الحوكمة والنزاهة في إدارة هذه الأنظمة.

ترتيب الدول العربية في مؤشر التقاعد 2026

احتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المشاركة في المؤشر، مسجلة 73.2 نقطة، وجاءت الكويت بعدها بفارق محدود بعدما حصلت على 72.9 نقطة.

وسجلت الإمارات 70 نقطة، لتحتل المركز الثالث عربيا، بينما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنتيجة 69.9 نقطة، وحلت قطر في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

وصُنفت الدول الخمس ضمن الفئة (B)، التي تعبر عن وجود أنظمة تقاعدية قوية نسبيا وتوفر مزايا جيدة للمستفيدين، مع استمرار الحاجة إلى إدخال تحسينات في بعض الجوانب لرفع مستوى الأداء.

أفضل أنظمة المعاشات التقاعدية على مستوى العالم

وفي الترتيب العالمي، انتزعت هولندا المركز الأول بعدما حققت 85.8 نقطة، متقدمة على بقية الدول المدرجة في المؤشر.

وضمت قائمة الأنظمة التي حصلت على التصنيف (A)، وهو أعلى تقييم يمنحه المؤشر، ست دول فقط، هي هولندا والدنمارك وأيسلندا وسنغافورة وإسرائيل وأستراليا.

لماذا تواجه أنظمة المعاشات تحديات متزايدة؟

وربط التقرير بين الضغوط التي تواجه أنظمة التقاعد والتغيرات السكانية التي تشهدها دول عديدة، وفي مقدمتها انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهي عوامل تؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات لفترات أطول.

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