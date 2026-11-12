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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشبه رنج روفر.. شاهد| لينك آند كو تكشف عن 900L

لينك آند كو 900L الجديدة
لينك آند كو 900L الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لينك آند كو عن طرازها الجديد لينك آند كو 900L، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وأنيقا، وبها نظام هجين قابل للشحن الخارجي.

لينك آند كو 900L الجديدة 

أبعاد لينك آند كو 900L

لينك آند كو 900L الجديدة 

تأتى سيارة لينك آند كو 900L في سوق السيارات بطول 528 مم، وعرض مترين، وارتفاع 181 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 317 مم.

مواصفات لينك آند كو 900L

تستند سيارة لينك آند كو 900L إلى منصة SPA Evo المخصصة للمركبات الهجينة الكبيرة، وبها وصلة لسحب مقطورة مزودة بمكابح يصل وزنها إلى 2,000 كجم، وتم تعديل المصابيح الأمامية، وفتحات التهوية السفلية في الصداد، وتمت زيادة حجم مداخل الهواء، وبها إضاءة نهارية مميزة تأخذ شكل قريب من البوابة، وبها مستشعر LiDAR أعلى مقدمة السقف لدعم أنظمة مساعدة السائق.

لينك آند كو 900L الجديدة 

وتحمل سيارة لينك آند كو 900L ملامح تشبه تصميم رنج روفر بفضل الأسطح الجانبية المسطحة والأعمدة السوداء اللامعة التي تمنح السقف مظهرا عائما، وبها مقابض أبواب شبه مخفية، وأقواس عجلات سوداء، وجنوط متعددة الأذرع مقاس 21 بوصة، بالإضافة إلى قطعة زينة عمودية قرب الحافة الأمامية للباب.

لينك آند كو 900L الجديدة 

وفي الخلف، حصلت سيارة لينك آند كو 900L على شريط إضاءة يمتد بعرض السيارة، ويتوسطه شعار لينك آند كو مضيء، بدلًا من الشعار المنفصل الموجود على باب الصندوق.

محرك لينك آند كو 900L

لينك آند كو 900L الجديدة 

تستمد سيارة لينك آند كو 900L قوتها من منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV)، تضم محرك بنزين تيربو سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 215 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

لينك آند كو 900L الجديدة 

وتستخدم سيارة لينك آند كو 900L  بطاريات ليثيوم ثلاثية العناصر، وبها خلايا تنتجها شركة مشتركة بين كاتل (CATL) وجيلي.

شركة لينك آند كو أبعاد لينك آند كو 900L لينك آند كو 900L مواصفات لينك آند كو مواصفات لينك آند كو 900L محرك لينك آند كو 900L محرك لينك آند كو الـ SUV

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