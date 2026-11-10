مواصفات هافال في7 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هافال في7 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال في7 موديل 2027 ، وتنتمي في7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

زودت سيارة هافال في7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تحصل سيارة هافال في7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 27.5 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتقطع مسافة كلية تصل إلي 1064 كم .

مواصفات هافال في7 موديل 2027

تحتوي سيارة هافال في7 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

هافال في7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هافال في7 بها، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 190 ألف جنيه .