بمحرك 8 سلندر.. جي ام سي سييرا 2027| صور

كشفت شركة جي ام سي عن طرازها الجديد جي ام سي سييرا موديل 2027، وتنتمي سييرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

جي ام سي سييرا 2027

محرك جي ام سي سييرا 2027

قوة سيارة جي ام سي سييرا 2027 تصل إلي 350 حصان، وعزم دوران 617 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2700 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي ام سي سييرا 2027

تستمد سيارة جي ام سي سييرا 2027 قوتها من 8 سلندر ، وبها محرك سعة 5700 سي سي، وبها قوة 402 حصان، وبها عزم دوران 581 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي ام سي سييرا 2027

تحصل سيارة جي ام سي سييرا 2027 علي قوتها من محرك اخر سعة 6600 سي سي، وتنتج قوة 481 حصان، وبها عزم دوران 679 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جي ام سي سييرا 2027

زودت سيارة جي ام سي سييرا 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة كلياً مع شبك أمامي أكبر حجمًا، وبها تصميم محدث لغطاء المحرك والمصابيح الأمامية، ورفارف جانبية أعرض، وبها نظام تعليق وإطارات للطرق الوعرة، وبها كونسول وباب خلفي متعدد الوظائف .

جي ام سي سييرا 2027

بالاضافة إلي ان سيارة جي ام سي سييرا 2027 بها، شاشة عرض رقمية ضخمة تتجاوز 60 بوصة ممتدة عبر عدة شاشات، وبها شاشة وسطية رئيسية مقاس 16.3 بوصة، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.2 بوصة، وشاشة عرض أمامية (Head-Up Display) مقاس 15 بوصة، وبها شاشة خاصة للراكب الأمامي مقاس 11.5 بوصة .

جي ام سي سييرا 2027

ويوجد بـ سيارة جي ام سي سييرا 2027 أيضا، مقاعد أمامية كهربائية بـ 14 وضعية مع خصائص التدفئة والتهوية والتدليك، وبها نظام فاخر من Bose يتكون من 16 سماعة، وتتسع حتى 6 ركاب بحسب تصميم المقصورة، وبها نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ونظام تنبيه المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار، وبها تقنية القيادة شبه الذاتية Super Cruise الداعمة لسحب المقطورات .