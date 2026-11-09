تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك في 2027| تفاصيل

أعلنت تسلا عن نهاية طرازها سايبرترك الإنتاجي داخل مصنع جيجافاكتوري تكساس، وذلك بعد اعلان إيلون ماسك عن خطة لخفض إنتاج البيك أب الكهربائية تدريجياً بحلول منتصف 2027.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

موعد نهاية إنتاج سايبرترك

وتأتي هذه الخطوة لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج سيارة سايبركاب ذاتية القيادة، وتم تحديد منتصف عام 2027 موعداً تقريبياً لبدء تقليص التصنيع.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

لم يكشف ماسك عن احتمال نقل الإنتاج إلى مصنع آخر، ولم يؤكد ما إذا كانت الشركة تخطط لإنهاء مسيرة البيك أب نهائياً.

موعد إنتاج سايبرترك

كشفت الشركة عن سايبرترك لأول مرة خلال عام 2019، واعتمد تصميمها علي هندسه حاده وهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وابتعدت السيارة عن الملامح التقليدية لسيارات البيك أب الأمريكية، واستهدفت بذلك جذب جمهور يبحث عن مركبة كهربائية مختلفة تماماً.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

الصعوبات التي واجه سايبرترك

لكن التصميم الجريء لم يضمن النجاح التجاري الذي انتظرته تسلا، بالاضافة إلي ان زيادة التعديلات السعرية جعلت الأمر أكثر صعوبة أمام منافسين البيك أب الأخرى.

مبيعات سايبرترك تكشف حجم التحدي

تستهدف تسلا إنتاج 250 ألف سيارة سايبرترك سنوياً، ولكن المبيعات الفعلية بقيت بعيدة عن هذه الطموحات الكبيرة، وسجلت الشركة مبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويمثل ذلك انخفاض بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد المبيعات التراكمية، اقتربت سايبرترك من حاجز 71 ألف سيارة، ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير، واجهت السيارة تحديات إضافية، وقد أثارت عمليات الاستدعاء وشكاوى الجودة مخاوف بعض المشترين.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

وساهم تصميمها المثير للانقسام في تضييق قاعدة العملاء المحتملين، وأصبحت تسلا أمام تحد واضح لتحويل شهرتها إلى طلب تجاري مستدام.

تسلا تهتم بـ سيارة سايبركاب

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

تخطط تسلا لتوجيه طاقة إنتاجية أكبر نحو سايبركاب، وتعتمد هذه السيارة الكهربائية ذات المقعدين على القيادة الذاتية بالكامل، وتم الاستغناء عن عجلة القيادة والدواسات ضمن رؤيتها المستقبلية، كما يريد ماسك تحويل تسلا من شركة سيارات كهربائية إلى لاعب رئيسي في النقل الذاتي.