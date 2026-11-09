قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك في 2027| تفاصيل

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك
تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك
إبراهيم القادري

أعلنت تسلا عن نهاية طرازها سايبرترك الإنتاجي داخل مصنع جيجافاكتوري تكساس، وذلك بعد اعلان إيلون ماسك عن خطة لخفض إنتاج البيك أب الكهربائية تدريجياً بحلول منتصف 2027.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

موعد نهاية إنتاج سايبرترك

وتأتي هذه الخطوة لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج سيارة سايبركاب ذاتية القيادة، وتم تحديد منتصف عام 2027 موعداً تقريبياً لبدء تقليص التصنيع.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

لم يكشف ماسك عن احتمال نقل الإنتاج إلى مصنع آخر، ولم يؤكد ما إذا كانت الشركة تخطط لإنهاء مسيرة البيك أب نهائياً.

موعد إنتاج سايبرترك

كشفت الشركة عن سايبرترك لأول مرة خلال عام 2019، واعتمد تصميمها علي هندسه حاده وهيكل خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وابتعدت السيارة عن الملامح التقليدية لسيارات البيك أب الأمريكية، واستهدفت بذلك جذب جمهور يبحث عن مركبة كهربائية مختلفة تماماً.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

الصعوبات التي واجه سايبرترك

لكن التصميم الجريء لم يضمن النجاح التجاري الذي انتظرته تسلا، بالاضافة إلي ان زيادة التعديلات السعرية جعلت الأمر أكثر صعوبة أمام منافسين البيك أب الأخرى.

مبيعات سايبرترك تكشف حجم التحدي

تستهدف تسلا إنتاج 250 ألف سيارة سايبرترك سنوياً، ولكن المبيعات الفعلية بقيت بعيدة عن هذه الطموحات الكبيرة، وسجلت الشركة مبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويمثل ذلك انخفاض بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد المبيعات التراكمية، اقتربت سايبرترك من حاجز 71 ألف سيارة، ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير، واجهت السيارة تحديات إضافية، وقد أثارت عمليات الاستدعاء وشكاوى الجودة مخاوف بعض المشترين.

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

وساهم تصميمها المثير للانقسام في تضييق قاعدة العملاء المحتملين، وأصبحت تسلا أمام تحد واضح لتحويل شهرتها إلى طلب تجاري مستدام.

تسلا تهتم بـ سيارة سايبركاب

تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك

تخطط تسلا لتوجيه طاقة إنتاجية أكبر نحو سايبركاب، وتعتمد هذه السيارة الكهربائية ذات المقعدين على القيادة الذاتية بالكامل، وتم الاستغناء عن عجلة القيادة والدواسات ضمن رؤيتها المستقبلية، كما يريد ماسك تحويل تسلا من شركة سيارات كهربائية إلى لاعب رئيسي في النقل الذاتي.

تسلا سايبرترك جيجافاكتوري تكساس مصنع جيجافاكتوري تكساس منتصف 2027 إنتاج سايبرترك نهاية إنتاج سايبرترك متي انتجت سايبرترك الفولاذ المقاوم للصدأ الصعوبات التي واجه سايبرترك البيك أب البيك أب الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

الاردن

«الأردن سيبقى دائمًا إلى جانب سوريا».. رسائل دعم وتعاون أمني في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين

الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار

الشوادفي: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي أبرز رسائل اجتماع الرئيس السيسي

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب.. ومخاوف من سيناريو العزل

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد