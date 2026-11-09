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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمود مسلم: قضية تأهيل الوعاظ والدعاة والأئمة تتطلب الاهتمام بتنمية المهارات

النائب الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ
النائب الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن قضية تأهيل الوعاظ والدعاة والأئمة تتطلب الاهتمام بتنمية المهارات، وليس الاقتصار على العلوم الشرعية فقط، مشيراً إلى ما ذكره النائب أحمد تركي بشأن ضرورة الاهتمام بالمهارات إلى جانب العلوم الشرعية.

وأضاف  النائب الدكتور محمود مسلم قائلا :أننا نحتاج إلى أئمة يتعلمون مختلف علوم الدنيا، وليس العلوم الشرعية فقط، حتى يستعيدوا هيبتهم ومكانتهم في القرى والنجوع والمدن.لافتا إلى  ضرورة ألا تقتصر التدريبات التي يتم تنظيمها للأئمة على إعداد خطبة مكتوبة لصلاة الجمعة، وإنما يجب إعداد إمام قادر على التفاعل مع الشباب والناس في مختلف قضايا حياتهم، مشدداً على أهمية أن يكون للأئمة دور أكبر في المجتمع، وأن يصبحوا قادة رأي حقيقيين كما كانوا في السابق.

وأشار "مسلم " إلى أهمية تمكين الأئمة من التفاعل مع مختلف الحملات التي تتعرض لها مصر، خاصة في ظل الظروف الحالية، إلى جانب إجراء دراسات حول الجمهور وكيفية التعامل معه من خلال الأئمة، ولا سيما في التعامل مع الأجيال الجديدة.

وفيما يتعلق بملف الأوقاف، وجه الدكتور محمود مسلم التحية إلى رئيس الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري، بشأن ما طرحه أمس حول التعليم والصحة باعتبارهما من مقاصد الوقف، ومواجهة الفكرة المشروعة.

وأضاف أنه كان يتمنى أن تجتهد هيئة الأوقاف في تقديم نماذج للمدارس والمستشفيات التي يمكن للمواطنين تخصيص أوقافهم لها.

وشدد على أن قضية الأوقاف بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن حجم الأموال والأصول الوقفية يصل إلى تريليونات الجنيهات، وهو ما يتطلب استثمارها بصورة اقتصادية واستثمارية كبيرة، بما يتيح ضخ هذه الأموال في بناء الدولة بشكل أفضل، في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن استثمار هذه الأموال قد يتطلب تضافر جهود جهات أخرى مع هيئة الأوقاف، في ظل ما تمثله هذه الأموال من أمانة شرعية ومسؤولية وطنية كبيرة.

النائب الدكتور محمود مسلم تنمية المهارات النائب أحمد تركي العلوم الشرعية التدريبات

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