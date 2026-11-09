إعلامي: تصرفات محمد صلاح في الفترة الحالية تضر بالمنتخب الوطني

أكد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، أن محمد صلاح مطالب بمراعاة الظروف الحالية التي يمر بها المنتخب الوطني، في ظل الجدل المثار خلال آخر 48 ساعة، وربط اسمه بملف رحيل المدير الفني للمنتخب.

محمد صلاح

وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ردود الفعل الجماهيرية تجاه صلاح لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل تسلسل أحداث بدأ بعدم مشاركته في مباراة جنوب السودان، وانتهى بزيارة رئيس اتحاد الكرة للاعب في تركيا، وهو ما جعل بعض الجماهير تحمله مسؤولية ما يحدث.

وأشار إلى أن أي تصرف من صلاح في الوقت الحالي قد يحتمل التأويل أو يعطي انطباعًا بالاستفزاز، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تنعكس سلبًا على المنتخب ككل، مطالبًا اللاعب بمراجعة نفسه والتحلي بالمسؤولية وتقدير حساسية المرحلة الحالية.