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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طوق نجاة لفرق الصالات.. الزمالك يفتح خزائنه لصرف المستحقات المتأخرة

كرة اليد بالزمالك
كرة اليد بالزمالك
منتصر الرفاعي

شهدت أزمة المستحقات المالية المتأخرة داخل الزمالك انفراجة جديدة بعدما بدأت إدارة النادي في صرف دفعة من مستحقات لاعبي فرق الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة خلال الساعات الماضية في إطار محاولات احتواء الأزمة واستعادة الاستقرار داخل الألعاب الجماعية.

الزمالك يبدأ تنفيذ وعوده للاعبي الصالات

وجاءت هذه الخطوة تنفيذا للوعود التي قطعتها إدارة الزمالك على نفسها خلال الفترة الماضية بشأن التحرك لتوفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين وصرفها في أقرب فرصة بعد حالة الترقب التي سيطرت على الفرق المختلفة انتظارا للحصول على مستحقاتهم.

وساهم صرف الدفعة الجديدة في تخفيف حالة الاحتقان داخل فرق الصالات ومنح اللاعبين قدرًا من الارتياح، خاصة مع رغبتهم في إغلاق ملف المستحقات والتركيز على التدريبات والمنافسات المقبلة بعيدا عن الضغوط المالية.

إدارة الزمالك تواصل التحرك لحل الأزمات المالية

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لتسوية الملفات المالية العالقة داخل النادي، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب للحفاظ على استقرار الفرق الرياضية وضمان عدم تأثر مسيرتها في البطولات المحلية والقارية.

ورغم صرف جزء من المستحقات خلال الساعات الماضية، فإن الأزمة لم تُغلق بشكل نهائي، في ظل استمرار وجود مبالغ مالية متأخرة للاعبين، الذين يترقبون استكمال صرف مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة وفقا للوعود التي حصلوا عليها من الإدارة.

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